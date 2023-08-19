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Что и почем продают на минской Комаровке в эти выходные

  • 19.08.2023, 18:55
Что и почем продают на минской Комаровке в эти выходные

Появилась брусника, а лисички подорожали.

«Минск-Новости» побывали на Комаровском рынке в Минске и рассказали о нынешнем ассортименте и ценах. От ягод и фруктов до овощей зелени и грибов.

На рынке появилась брусника. Цена — 10 рублей за килограмм. Черешня стоит в среднем 6 рублей, клубника — 6,5 рубля, малина — 8,5 рубля, ежевика — 9 рублей, а голубика — 14 рублей за кило.

Персиков, нектаринов и абрикосов на прилавках уже меньше. В среднем за персики и абрикосы просят по 7 рублей за 1 кг, за нектарины — от 4 до 10 рублей за кило.

Хорошо продаются в жару арбузы. Их цена — от 2 до 4 рублей за килограмм. Дыни — от 2 до 5 рублей за 1 килограмм.

Яблоки в среднем стоят по 4−4,5 рубля за 1 кило, чернослив — 5, виноград — 8 рублей за килограмм.

Что касается овощей, то за помидоры просят — от 1 до 5 рублей, за огурцы — 3 рубля, болгарский перец — от 3,5, черри — 14 рублей за кило.

Кабачки и баклажаны стоят от 1,5 рубля, картошка и свекла — 1−2 рубля, лук репчатый и морковь — 3 рубля за килограмм. Хватает на прилавках зелени: укроп, петрушка, лук перьями, листовой салат — 1,5 рубля за 100 г, кинза — 2 рубля, руккола — 3,5 рубля, базилик — 6 рублей.

Шампиньоны продаются в среднем по 8 рублей за 1 килограмм, лисички — от 14 рублей. Хотя неделю назад за лисички просили 11,90 рубля. Можно встретить на рынке и подосиновики. Цена зависит от размера грибов. Например, за трехлитровое ведро средних по размеру подосиновиков отдавали за 20 рублей.

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