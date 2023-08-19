Точка кипения в России: Кавказ охватили протесты из-за бытовых проблем 19.08.2023, 19:05

В Дагестане через день люди перекрывают улицы.

В Дагестане Российской Федерации за последние недели чуть ли не через день люди перекрывают улицы с требованиями бесперебойной подачи воды и света. Подобные акции периодически происходят и в других регионах – например, на Кубани и даже в Чечне. Эксперты пояснили Кавказ.Реалии, почему на фоне жесткого подавления любых связанных с политикой протестов люди не боятся отстаивать свое право на доступ к коммунальным услугам.

В июле несколько десятков жителей Избербаша вышли на стихийный митинг у здания городского водоканала. Они выступили против отключения воды, которое продолжалось восемь дней. Спустя две недели махачкалинцы перекрыли дорогу из-за постоянных отключений электричества – света в их домах не было три дня, а экстренные службы не отвечали на звонки.

Тогда глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что подобные формы несогласия в дальнейшем будут пресекаться. По его мнению, это «дает почву недоброжелателям сыграть на проблемах людей». Глава региона назвал протесты махачкалинцев из-за отсутствия электричества «противозаконными».

Однако эти заявления не остановили протестующих. Спустя три дня, вечером 13 августа, жители поселка Караман-2 перекрыли федеральную трассу, ведущую в Махачкалу, требуя восстановить водоснабжение в квартирах. Воды у них не было почти все лето. Спустя два дня жители Махачкалы вновь заблокировали дорогу в знак протеста из-за перебоев с электричеством.

Вечером 17 августа на протест против отключения света вышло несколько сотен махачкалинцев – эта акция стала пятой за девять дней. Сергей Меликов заявил, что нынешние отключения «выходят за рамки полномочий региональной власти», и обратился за помощью к президенту России Путину.

На юге география бытовых протестов не ограничивается Дагестаном. Например, в прошлом году в поселке Элиханова в Грозном прошел стихийный митинг – около 20 человек потребовали вернуть автобус до центра города, а затем выступили против высоких тарифов ЖКХ. Летом того же года в станице Алексеевской Краснодарского края более 200 человек вышли на народный сход, требуя от властей ввести режим чрезвычайной ситуации, – у них три недели не было воды.

Задача власти – успокоить?

Митинги, касающиеся бытовых проблем, не носят политический подтекст и, как правило, не преследуются властями, говорит руководитель дагестанской общественной организации «Монитор ЖКХ» Зияутдин Увайсов, добавляя, что именно поэтому люди не боятся к ним присоединяться.

При этом после двух разогнанных силовиками митингов против мобилизации, которые проходили в Махачкале в прошлом году, в суд поступило 279 административных дел по статье о нарушении порядка проведения публичных мероприятий. 30 задержанных обвинили в применении насилия к представителям власти, в их отношении возбудили уголовные дела.

- Протесты по политическим мотивам проблематичны, но когда народ идет на улицы по хозяйственным вопросам, то за это гонений не случается. Ведь выходят не против власти – люди пытаются отстоять повседневные права и достучаться до руководства республики, – убежден Увайсов.

По мнению руководителя общественной организации, такие протесты в какой-то мере можно назвать действенными: где-то после митинга включат воду или электричество, а где-то дадут пустые обещания, однако за саму акцию, прошедшую в мирном ключе, скорее всего, не накажут: «Власти, как правило, не хотят вступать в конфликт с общественностью по бытовым вопросам. Например, когда перекрыли трассу, то народ аккуратненько – уговорами и заверениями – выдавливали подальше от дороги».

Дагестанский активист и общественный деятель, пожелавший сохранить анонимность, в разговоре с редакцией отметил несколько причин, заставляющих людей выходить на митинги из-за бытовых кризисов.

- Первая причина – ни на что так сильно не реагируют власти Дагестана, как на выход людей на улицу. Вторая – это сложившийся консенсус между властью и обществом: за неполитический митинг особо преследовать не будут. Третья – в политической системе Дагестана нарушен механизм обратной связи с народом. Выборы превратились в профанацию, согласованные властью публичные акции практически невозможны, поэтому люди не знают законных способов эффективного решения своих проблем, – перечисляет он.

Крайние меры

Условия, из-за которых в республике происходят бытовые протесты, на самом деле чрезвычайные, описывает дагестанский журналист Идрис Юсупов. По его словам, доведенные до крайней точки люди идут на митинги, когда терпеть дальше невозможно.

- Мы видим громкие заголовки: «Дагестанцы вышли на протест и перекрыли трассу из-за отсутствия воды». Да, вышли и перекрыли. Но дело в том, что в поселке в пригороде Махачкалы, жители которого вышли на улицу, воды нет не один день или неделю, а почти десять лет. Люди устали, что проблема никак не решается, – говорит Юсупов.

Журналист отмечает, что в дагестанском обществе есть «некая сплоченность и определенный протестный потенциал», но, учитывая масштаб проблем, этого явно недостаточно.

«Сейчас ситуация вышла на федеральный уровень, и даже генеральный прокурор России прислал сюда какую-то комиссию. Но будет ли она работать, в каком русле и какой от этого будет эффект? Ведь проблемы с водоснабжением и электричеством в Дагестане возникли не вчера и не сегодня. И завтра они никуда не исчезнут», – заключает собеседник.

Борьба против свалки

Если в Дагестане участники бытовых протестов не подвергаются явным репрессиям со стороны властей, то в Краснодарском крае России ситуация иная.

В мае 2022 года жители станицы Полтавская перекрыли трассу, чтобы привлечь внимание к проблемам, которые создает им соседство с мусорным полигоном. После этого полиция задержала пенсионерку Людмилу Гришкову, живущую рядом со свалкой и подписавшую обращение в прокуратуру. Еще на одного активиста составили протокол по статье о нарушении порядка проведения собраний.

Этой весной, когда активисты снова перекрыли дорогу, полиция силой разогнала митинг. Позже местный житель Вадим Мотовилов, выступивший за закрытие свалки, заявил об угрозах силовиков, которые ранее устроили обыск в его автомагазине. По его словам, они требовали остановить протесты в обмен на прекращение проверок.

Вскоре проезд к полигону вновь перекрыли – тогда десять человек задержали и доставили в отдел полиции. Разгон протестующих проводился очень жестоко, задержанных продержали в участке целый день, отмечала руководительница общественного совета по закрытию свалки в Полтавской Наталья Гаряева. Позже суд приговорил каждого из них к штрафу в две тысячи рублей.

По данным активистов, мусорный полигон принадлежит крупному бизнесмену Андрею Половинкину, которого СМИ называют "мусорным королем". На нарушения в работе свалки местные жители жаловались в Генеральную прокуратуру России и в администрацию президента РФ, откуда обращения вернули губернатору Краснодарского края России. У выступающих против полигона накопилось более 800 листов переписок с различными ведомствами, но проблема до сих пор не решена.

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