Топ-5 мини-сериалов, которые можно посмотреть за один день 3 19.08.2023, 19:13

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У каждого из них по-настоящему захватывающих сюжет.

Пять увлекательные мини-сериалы, которые буквально хочется посмотреть в один присест, потому что они удерживают внимание и ни на секунду не ослабляют хватку, отмечает «Bar24».

«Поющие в терновнике» (мини–сериал 1983)

Жанр: драма, мелодрама.

В ролях: Ричард Чемберлен, Рэйчел Уорд, Джин Симмонс, Ричард Кайли.

Порой любовь бывает жестока — неумолимо преследует нас, даруя ложные надежды и заставляя ожидать того единственного, которому не суждено быть рядом. Такова судьба Мэгги Клири, самоотверженно влюбленной в духовного отца ее семьи, священника Ральфа де Брикассара. Мэгги — как птица из старинной кельтской легенды, которая всю жизнь проводит в поисках тернового куста, чтобы погибнуть от его шипов, спев свою последнюю сладострастную песню.

Она готова всю жизнь нести любовь как счастливый дар и жестокую муку ради тех немногих моментов, когда она может быть с любимым. Ральф тоже любит девушку, но монашеская ряса и обет перед Богом для него важнее земной любви. И все же, пережив множество бед, потеряв близких людей, пройдя через невзгоды, Мэгги остается верной своей любви.

«Ангелы в Америке» (мини–сериал 2003)

Жанр: драма, мелодрама, фэнтези.

В ролях: Аль Пачино, Мэри-Луиз Паркер, Джастин Кирк, Джеффри Райт.

Рейгановская Америка. Триумф материализма и торжество яппи. Ангелов в Америке — больше нет. Или это лишь кажется? Удивительным образом переплелись судьбы совершенно разных людей: знаменитого и влиятельного юриста, который узнаёт, что он умирает; его подчинённого — молодого, женатого мормона; жена мормона, которая под воздействием валиума убегает от жизни в фантасмагорические видения.

«11.22.63» (мини–сериал 2016)

Жанр: фантастика, триллер, драма, мелодрама, детектив.

В ролях: Джеймс Франко, Сара Гадон, Джордж Маккэй, Крис Купер.

Учитель английского языка отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство Кеннеди, но в результате сильно привязывается к той жизни, которая у него появилась в ушедшей эпохе.

«Острые предметы» (мини–сериал 2018)

Жанр: фантастика, триллер, драма, мелодрама, детектив.

В ролях: Эми Адамс, Патриша Кларксон, Крис Мессина.

Камилла Прикер, не особо удачливый репортер одной из не особо успешных газет Чикаго, мечтает о блестящей карьере. И вот девушке выпадает счастливый шанс, способный резко повысить ее журналистский статус, — Камиллу посылают корреспондентом в маленький городок, где жертвой маньяка стали несколько девочек. Камилла в этом городе родилась и выросла, но погружение в страшную реальность провинциальной жизни оборачивается для нее цепью кошмарных событий.

«Я знаю, что это правда» (сериал 2020)

Жанр: драма.

В ролях: Марк Руффало, Джон Прокаччино, Роб Хюбель.

Близнецы Доминик и Томас в разные моменты своей жизни переживают предательство, любовь, трагедию и кризис среднего возраста.

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