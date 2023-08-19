Во сколько белорусам обойдется растаможить вещи из IKEA? 1 19.08.2023, 19:24

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Объяснили специалисты.

В Государственном таможенном комитете рассказали о том, сколько стоит растаможка вещей из IKEA. На сайте профильного комитета уже работает таможенный калькулятор, позволяющий это сделать. В качестве примера можно взять сразу несколько позиций.

Во-первых, кресло из ротанга (без заводской упаковки), которое весит 3,8 килограмма и стоит 65,99 евро. Также среди покупок – стул, он идет в заводской упаковке, весит 24,75 кило, а стоит 196 евро, третья позиция – лаконичная прикроватная тумба (без заводской упаковки): вес 3,1 килограмма, цена – 109 евро.

В итоге имеем превышение разрешенной превышение весовой нормы (4,75 кг + 3,1 кг + 3,8 кг), которая составляет 31 килограмм. Превышение относительно небольшое – всего 650 граммов. По цене покупки «вписываются» абсолютно: суммарная стоимость покупок не превышает 1000 евро.

Калькулятор позволяет осуществить дальнейший расчет. Таможенный сбор составляет BYN 10. Таможенные платежи определяются как произведение: 0,65 кило х 4 EUR х 3,48 (курс евро). В итоге получается 9,05 бел. Рубля.

Общая сумма: 9,05 + 10 = 19,05 белорусского рубля.

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