Глава МВД Украины: Россияне обстреляли Чернигов ракетой «Искандер»2
- 19.08.2023, 19:31
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Спасательная операция на месте удара завершена.
В Чернигове завершилась поисково-спасательная операция, которая была развернута на месте «прилета» российской ракеты типа «Искандер». Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.
- Поисково-спасательная операция завершена: 136 пострадавших в результате российского удара по центральной части города, - сообщил Клименко.
По его словам, среди 136 пострадавших:
- 7 погибших, из которых один ребенок.
- 129 раненых, из которых 15 детей,
- и 15 сотрудников полиции.
Напомним, что сегодня, 19 августа, во время воздушной тревоги в Чернигове раздались мощные взрывы. Россияне ударили по центру города. В момент атаки там находились многие люди.
В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные заведения.