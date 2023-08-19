закрыть
19 августа 2023, суббота, 20:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава МВД Украины: Россияне обстреляли Чернигов ракетой «Искандер»

2
  • 19.08.2023, 19:31
  • 2,192
Глава МВД Украины: Россияне обстреляли Чернигов ракетой «Искандер»

Спасательная операция на месте удара завершена.

В Чернигове завершилась поисково-спасательная операция, которая была развернута на месте «прилета» российской ракеты типа «Искандер». Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.

- Поисково-спасательная операция завершена: 136 пострадавших в результате российского удара по центральной части города, - сообщил Клименко.

По его словам, среди 136 пострадавших:

- 7 погибших, из которых один ребенок.

- 129 раненых, из которых 15 детей,

- и 15 сотрудников полиции.

Напомним, что сегодня, 19 августа, во время воздушной тревоги в Чернигове раздались мощные взрывы. Россияне ударили по центру города. В момент атаки там находились многие люди.

В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные заведения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк