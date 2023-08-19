Глава МВД Украины: Россияне обстреляли Чернигов ракетой «Искандер» 2 19.08.2023, 19:31

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Спасательная операция на месте удара завершена.

В Чернигове завершилась поисково-спасательная операция, которая была развернута на месте «прилета» российской ракеты типа «Искандер». Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.

- Поисково-спасательная операция завершена: 136 пострадавших в результате российского удара по центральной части города, - сообщил Клименко.

По его словам, среди 136 пострадавших:

- 7 погибших, из которых один ребенок.

- 129 раненых, из которых 15 детей,

- и 15 сотрудников полиции.

Напомним, что сегодня, 19 августа, во время воздушной тревоги в Чернигове раздались мощные взрывы. Россияне ударили по центру города. В момент атаки там находились многие люди.

В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные заведения.

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