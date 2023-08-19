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В Гродненской области пенсионер блуждал по лесу двое суток

  • 19.08.2023, 19:39
  • 1,040
В Гродненской области пенсионер блуждал по лесу двое суток

В спасательной операции принимали участие 80 человек.

Возле Ивья нашли пенсионера, который заблудился в лесу. Поиски продолжались два дня. Мужчину госпитализировали, сообщает МЧС.

71-летний мужчина пропал 16 августа в лесу недалеко от Ивья, когда пошел по грибы. Его жена сообщила спасателям, что в назначенное время супруг не вернулся домой, а мобильный телефон недоступен. С того дня начались поиски.

В спасательной операции принимали участие 80 человек, было задействовано 16 единиц техники.

Как сообщили в МЧС, 18 августа пенсионера нашли и госпитализировали. Мужчина был в сознании, однако очень обессилен.

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