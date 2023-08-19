«Операции делают заключенные - врачи из местной колонии» 1 19.08.2023, 19:50

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Лукашисты скрывают происходящее в белорусских больницах.

Из-за нехватки врачей в центральной районной больнице Дятлово (Гродненская область) операции проводят осужденные по «делу врачей». Их везут из села Гезгалы, где они отбывают наказание в колонии-поселении, сообщает kyky.org.

Что за врачи сидят в колонии в Гезгалах

В Гезгалах, в 16 км от Дятлово, находится колония-поселение. Там отбывают наказание заключенные, осужденные в 2018 году по «делу врачей». На тот момент было задержано более 37 человек, а по делу проходило более 60 фигурантов. Среди задержанных были главврачи белорусских больниц, заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий, а также бывший председатель комитета здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак.

Заключенные врачи — единственное спасение

«У бабушки уже давно проблемы с суставами, нужна операция, и мы стоим на очереди с 2020 года, но гарантий по срокам никто не дает. А боли в коленях с каждым днем становятся сильнее, там скапливается жидкость, которую постоянно надо откачивать, а также необходимо колоть дорогостоящий препарат. В нашей деревне этого не делают», — рассказал Антон (имя изменено).

По словам Антона, в Дятлово предлагали массажи, которые при бабушкином диагнозе делать нельзя — вот и все лечение.

«Поэтому, когда появилась такая практика с «привозом» врачей из колонии в нашу ЦРБ, то это стало настоящим спасением. Конечно, никому не говорят напрямую, что мы вас запишем к врачу из тюрьмы, но город маленький, и все всё понимают и знают. Я понимаю, как адово это звучит, но у людей просто не было другого шанса попасть к высококвалифицированным специалистам на месте», — рассказал Антон.

Гродненский врач-заключенный спас девушку

«Очень много врачей уехало в Германию, Польшу, Грузию. Остались пожилые или малопрофессиональные. Многие пациенты ездят на осмотры за 50 километров — в Лиду. Окулист, стоматологи — пенсионеры. Специалистов узких профилей не осталось. Например, гинеколог уехала, и теперь к нам будут в «командировки» приезжать врачи из Лиды. Флюоролога тоже нет. В больнице говорят, что будут вызывать из соседних городов при необходимости. Рожать всех давно отправляют в Новогрудок или Слоним, в тяжелых случаях — в Гродно», — рассказал житель Дятлово.

Когда местные хирурги не смогли провести девушке жизненно необходимую операцию, а везти ее в другой город было опасно, ее спас именно врач из колонии в Гезгалах. По информации журналистов, это был бывший главный хирург Гродно.

Либо швеей работать, либо лечить

Заключенные врачи не оперируют под конвоем.

«Надо понимать, что врачи не оперируют пациентов под конвоем. «Весь этот процесс скорее напоминает добровольно-принудительную сделку: врачи в Гезгалах находятся в колонии-поселении, где им предлагают «выбор» — либо работать внутри колонии условной швеей, либо организовать им что-то наподобие «домашней химии». То есть их вывозят из колонии и отправляют работать на места по специальности», — рассказал источник «Настоящего времени. Беларусь».

Рассказывать пациентам запрещено

Врачей из колонии не трудоустраивают в какое-то конкретное медучреждение. Их «перебрасывают» туда, где сейчас требуется, например, хирург. Врачам запрещено неформальное общение с пациентами. Например, нельзя рассказывать о том, что они в данный момент отбывают наказание. «Но это же совсем маленькие города и поселки, так что все в курсе, кто и откуда приехал», — поделился делится с «Настоящим временем. Беларусь» пожелавший остаться анонимным источник, знакомый с ситуацией.

Новое отделение открыли, а лечить некому

Летом 2023 года в Дятловской центральной районной больнице торжественно открылось обновленное хирургическое отделение. Здесь могут лечить до 50 хирургических, травматологических и гинекологических больных. Но в новом отделении работают только два хирурга. У обоих не хватает опыта для выполнения более сложных операций. Поэтому, если необходимо провести хирургическое вмешательство более серьезное, чем удаление аппендицита, то вызывают бригаду из Гродно.

Сколько врачей не хватает в Дятлово

По состоянию на 19 августа 2023 года в Дятловской центральной районной больнице имеется 59 вакансий. Среди них более 15 врачей-специалистов, более семи акушерок. Не хватает также медицинских сестер, лаборантов, фармацевтов, стоматологов, инструкторов по лечебной физкультуре. Вакансия по мобилизационной подготовке и обороне еще есть на 0,5 ставки с зарплатой 337 рублей без учета налогов.

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