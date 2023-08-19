ВСУ смогут перерезать «коридор» РФ в Крым: эксперт спрогнозировал сроки 19.08.2023, 19:56

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Александр Коваленко - о перспективах освобождения Херсонщины и Запорожья.

Говорить о полном огневом контроле Вооруженных сил Украины над всеми логистическими цепочками, которые есть у России для переброски необходимого ее войскам в Крыму и на оккупированном юге Украины, пока рано, заявил известный украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

- Но огневое воздействие есть, и этого сейчас достаточно, чтобы нарушать логистическое обеспечение. В дальнейшем, в перспективе ситуация для России, конечно, будет ухудшаться, а для нас – улучшаться, - подчеркнул он.

Военный эксперт также прокомментировал перспективы освобождения Херсонщины и Запорожья, а также выхода ВСУ на побережье Азовского моря.

- Делать прогнозы – неблагодарное дело. Я верю в то, что до конца 2023 года мы выйдем на побережье Азовского моря. Такая надежда есть, - добавил Коваленко.

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