Как выспаться в жару: восемь действенных приемов 1 19.08.2023, 20:01

1,606

Эксперты дали дельные советы для здорового сна летом.

В жаркие дни лета нарушается сон. Чтобы хорошо выспаться, нужно знать, что влияет на настоящий отдых во время сна.

Чтобы помочь людям, эксперты по сну составили список из восьми советов, которые помогут сохранять прохладу и хороший отдых в жару.

Эксперты из Великобритании говорят, что лето – очень разрушительное время для сна. Через более длительный световой день и повышенные температуры люди всегда ищут способы сохранить прохладу. Хотя вентиляторы и постельные принадлежности могут быть важными, сохранять прохладу ночью – это то, что каждый может сделать из ограниченным бюджетом.Сон в меньшем количестве одежды или снятие одеял может быть одним из самых простых способов хорошо выспаться ночью в летние месяцы.

8 советов, как спать в жару:

Спите, как морская звезда

Спать на боку лучше, потому что площадь контакта между матрасом и вашим телом меньше, но сон с вытянутыми руками и ногами увеличивает площадь поверхности, так что пот может испаряться и охлаждать вас быстрее.

Следующей лучшей позицией для прохладного ночного сна является "бревно". Это позиция для сна на боку, когда ноги прямые, а не подтянутые. Эти позы наилучшие, потому что они позволяют большей части вашего тела дышать свежим воздухом во время сна.

Заморозьте свои простыни

Несколько нетрадиционный совет — положить простыни и наволочки в морозильную камеру. Чтобы не страдать от мокрого белья во время оттаивания, поместите его в полиэтиленовый пакет, а затем в морозилку. Достаточно нескольких минут, чтобы материал остыл, и он будет оставаться холодным достаточно долго, чтобы вы могли заснуть.

Имейте пространство между вами и вашим партнером

Если у вас есть партнер, возможно, стоит установить некоторую дистанцию между вами и ним в постели. Наличие небольшого пространства может улучшить циркуляцию воздуха вместо того, чтобы делиться теплом тела, которое может не дать вам уснуть.

Отдельные постельные принадлежности также могут быть полезны, если свободного места не так много, и этот совет касается домашних животных. Собака – отличный компаньон, но летом лучше оставлять животных в их собственных кроватях.

Спите внизу

Тепло поднимается вверх, поэтому холодная часть комнаты или дома – ближе всего к земле. В жаркие луны лучше спать на нижнем этаже дома.

Если вам не хватает места или нет первого этажа, попробуйте переместить матрас поближе к полу, используя планки или что-то еще, чтобы он оставался немного приподнятым, чтобы воздух все еще мог циркулировать.

Держите жалюзи закрытыми

Тепло может передаваться от солнца в комнату. В самые жаркие дни держите жалюзи и шторы закрытыми, чтобы предотвратить нежелательную передачу тепла. Это особенно важно, если окна выходят на солнце.

Если ваши жалюзи темного цвета, подумайте о том, чтобы заменить их светло-кремовыми или белыми, чтобы они не поглощали тепло.

Когда жалюзи и окна закрыты в самые жаркие периоды дня, это предотвращает передачу тепла, но открытие жалюзи и окон рано утром или поздно вечером может обеспечить приток воздуха, охлаждающего комнату перед сном.

Носите свободную одежду из хлопка

Кроме того, что вы спите обнаженными, хлопчатобумажная одежда или постельное белье могут сохранять прохладу ночью. Хлопок – натуральный дышащий материал, который впитывает влагу.

Воздух свободно циркулирует через хлопок, который может помочь высушить любые влажные участки на коже, и это может привести к более быстрому охлаждению.

Свободная одежда также важна, поскольку она будет висеть и не цепляться за тело, что также улучшит вентиляцию.

Заморозьте губку

Перед сном приложите замороженную губку к любым точкам пульса, например запястья, чтобы охладить тело. Холодное полотенце на затылке или на лбу также поможет чувствовать себя комфортнее.

Поместите ткань в морозильную камеру на срок до одного часа и используйте ее примерно за 90 минут до сна, чтобы запустить собственные механизмы охлаждения организма и обеспечить спокойную ночь.

Используйте вентилятор для циркуляции воздуха

Если в вашем доме нет кондиционера, вам может помочь покупка вентилятора. Чтобы уменьшить счета, некоторые вентиляторы имеют функцию таймера, чтобы они не работали всю ночь.

Идеальная температура для хорошего ночного сна в спальне – от 16°C до 18°C, поэтому если очень тепло, поставьте перед вентилятором небольшую миску со льдом, чтобы прохладный воздух циркулировал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».