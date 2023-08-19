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Феномен «Барби» добрался до Беларуси

  • 19.08.2023, 20:10
  • 1,830
Феномен «Барби» добрался до Беларуси

Спрос на кукол колоссально вырос.

В июле, когда в мировой прокат вышел фильм «Барби», вырос интерес и к куклам. Например, количество поисковых запросов «Барби», Barbie, Mattel на торговой площадке «Куфар» увеличилось на 48% по сравнению с июлем 2022-го.

В июле всего было почти 69,2 тыс. запросов по поводу куклы Барби. Эти данные сопоставимы с декабрем, когда люди покупают подарки к Новому году. Тогда на площадке зафиксировали 70,3 тыс. запросов.

Всего в 2022 году куклу Барби искали на «Куфаре» почти 548,3 тыс. раз. В 2023 году за семь месяцев число таких запросов составило 407,3 тыс.

В этом году Барби в среднем ищут 58 тыс. раз в месяц, в прошлом — 45 тыс. раз.

Отметим, что мировая премьера «Барби» состоялась 21 июля. Когда фильм покажут в Беларуси, пока официально не объявляли.

За первые выходные проката фильм только в США собрал $155 млн. Картина стала самой кассовой в этом году. На фоне этого акции компании Mattel выросли в цене.

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