В Лиде бьют тревогу из-за нехватки в районной больнице 35 санитарок
- 19.08.2023, 20:23
Кроме того, на стотысячный город центр социального обслуживания имеет только три сиделки.
«В Лиде страшная нехватка санитарок в городской больнице», – сообщил Telegram-канал «Голас гордага Гедыміна – Ліда». По данным этого источника, не хватает 35 работниц. Почти все санитарки «работают за двоих», фактически на двух ставках, однако зарплату получают за полторы, так как официально оформить иначе невозможно.
В республиканской базе вакансий имеется объявление городской больницы о поиске санитарки на полную ставку с зарплатой 600–650 рублей. Также в больнице есть вакансии врачей и медсестер.
Кроме того, сообщается о нехватке сиделок в «Лидском районном территориальном центре социального обслуживания»: на стотысячный город – только три работницы.
Врачей, медсестер и санитарок ищет и Областная психоневрологическая больница «Островля» Лидского района. «Проблема номер один в этой больнице», – отмечают источники.