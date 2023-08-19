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В Лиде бьют тревогу из-за нехватки в районной больнице 35 санитарок

  • 19.08.2023, 20:23
В Лиде бьют тревогу из-за нехватки в районной больнице 35 санитарок

Кроме того, на стотысячный город центр социального обслуживания имеет только три сиделки.

«В Лиде страшная нехватка санитарок в городской больнице», – сообщил Telegram-канал «Голас гордага Гедыміна – Ліда». По данным этого источника, не хватает 35 работниц. Почти все санитарки «работают за двоих», фактически на двух ставках, однако зарплату получают за полторы, так как официально оформить иначе невозможно.

В республиканской базе вакансий имеется объявление городской больницы о поиске санитарки на полную ставку с зарплатой 600–650 рублей. Также в больнице есть вакансии врачей и медсестер.

Кроме того, сообщается о нехватке сиделок в «Лидском районном территориальном центре социального обслуживания»: на стотысячный город – только три работницы.

Врачей, медсестер и санитарок ищет и Областная психоневрологическая больница «Островля» Лидского района. «Проблема номер один в этой больнице», – отмечают источники.

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