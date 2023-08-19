Многократного призера ЧМ и Европы по борьбе дисквалифицировали на два года 19.08.2023, 20:45

Он скрывался от допинг-офицеров.

Многократный призер чемпионатов мира и Европы Али Шабанов, представляющий Беларусь, дисквалифицирован на два года. Информация об этом появилась на сайте Национального антидопингового агентства, заметила «Трибуна»&

Причина отстранения — «нарушение порядка предоставления спортсменом информации о местонахождении». Дисквалификация берет отсчет с 14 июня 2023 года.

Али Шабанов — уроженец Дагестана, который переехал в Беларусь. Борец вольного стиля. Завоевал четыре бронзовые медали на чемпионатах мира (в 2013, 2014, 2017, 2018 годах) и две на чемпионатах Европы (в 2019 и 2021 годах). Стал серебряным призером на Европейских играх 2019 года в Минске. Представлял Беларусь на двух Олимпиадах, но не добрался до наград.

33-й летний борец подписал провластное письмо спортсменов после августа-2020.

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