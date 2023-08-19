Свитан: Спецслужбы Украины решительно взялись за выбивание россиян из Крыма 19.08.2023, 20:53

3,314

На части временно оккупированного украинского Юга становится все жарче.

Украинские спецслужбы настроены решительно и прямо предупреждают россиян бежать с незаконно захваченных территорий, пока на это еще есть возможность. События на южном фронте для «24 канала» проанализировал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.

В сети появились кадры, как пылала российская нефтебаза в городе Новороссийск. Свитан предположил, что это может быть следствием работы украинских спецслужб или дронов.

Спецслужбы работают на ВОТ

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, как украинские спецслужбы взрывали Крымский мост. Речь идет о первом масштабном подрыве в начале октября 2022 года. Тогда была использована 21 тонна взрывчатки, которую обмотали специальным материалом, чтобы скрыть от сканеров.

- Прекрасно спланированная операция, демонстрирующая профессионализм наших спецслужб, – добавил полковник запаса.

Интересно, что россияне сообщали об очередной атаке на Крымский мост в ночь на 19 августа. Однако они говорят уже не об атаках беспилотниками, а о ракетах С-200.

Полковник запаса объяснил, что одна такая ракета оснащена четырьмя пороховыми ускорителями, которые и определяют дальность и возможности ее полета. Украина может самостоятельно разрабатывать такие ускорители и определять дальность поражения. Речь идет о дальности от 250 даже до 600 километров.

В общем, С-200 является сверхзвуковой, может подниматься на высоту до 40 километров. Боевая часть составляет до 200 килограммов – этого будет достаточно для того, чтобы вывести из строя одну из ветвей Крымского моста.

Военный аналитик уверен, что сейчас по мосту происходит «пристрелка», благодаря которой ударные силы регулируют точность ракеты.

- Я думаю, что это предварительные действия с использованием 1-2 ракет. Дальше может зайти с десяток таких ракет и у россиян не будет шансов, несколько ракет пройдет и выполнит боевую задачу, – заметил Свитан.

Продвижение ВСУ в Запорожской области

Институт изучения войны пишет, что из населенного пункта Работино Запорожской области временно вышли россияне. В этом направлении постоянно фиксируется продвижение украинских сил обороны.

Полковник запаса считает, что, вероятно, россияне уже навсегда отошли оттуда, хотя информации об окончательном освобождении населенного пункта до сих пор нет.

На этом направлении ВСУ нацелены перерезать путь к железнодорожной дороге неподалеку от Токмака, что является главной артерией поставок врага.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».