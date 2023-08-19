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Появились новые подробности деятельности российской шпионской сети, раскрытой в Польше

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  • 19.08.2023, 21:09
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Появились новые подробности деятельности российской шпионской сети, раскрытой в Польше

Среди ее участников - три белоруса.

Издание The Washington Post (перевод - «Белсат») опубликовало статью о разоблаченной в Польше российской шпионской сети. По этим данным, агентов вербовали через Telegram-каналы.

Всего по этому делу 16 задержанных: 12 украинцев, 3 белоруса и один россиянин. Их завербовало Главное разведывательное управление российского Генштаба.

Как говорится в публикации The Washington Post, вербовка происходила через Telegram-каналы с предложениями трудоустройства и советами по поиску жилья. Там российские спецслужбы публиковали объявления о поиске желающих расклеивать листовки или афиши. Денег обещали немного, но платили сразу – быстрый заработок был привлекательным.

На деле оказалось, что требуется распространять российскую пропаганду: листовки «Польша – это не Украина», «НАТО, убирайся домой» и «не будь Байденом».

В такой «работе», которую оплачивали криптовалютой и банковскими переводами, было две цели: разжигание антиукраинских настроений в Польше и проверка готовности новобранцев выполнять более серьезные задачи.

С течением времени завербованным поручали проводить разведку в польских морских портах, ставить камеры вдоль железной дороги, подбрасывать устройства слежения в военные грузы. В марте этого года агенты получили задание пустить под откос поезда, перевозившие оружие в Украину. По неофициальным данным, за это обещали награду в несколько сотен долларов.

Как сообщил источник в Агентстве внутренней безопасности Польши, задержанные объясняли свою деятельность тем, что она была «относительно безвредной», также говорили, что были нужны деньги.

Раскрыть шпионскую сеть удалось, когда прохожий заметил камеру в деревьях возле железной дороги в деревне недалеко от границы с Украиной. Устройство фиксировало грузоперевозки, данные хранились на сервере, к которому был удаленный доступ. Позже были найдены еще несколько видеокамер также вдоль железной дороги. Польские спецслужбы сумели найти человека, причастного к установке устройств. Подозреваемый раскрыл информацию о других участниках группировки и своем кураторе.

Уголовное дело засекречено, имена фигурантов не называются. В СМИ просочились фамилии только белорусов: 41-летний Николай Москаленко, 28-летний Владислав Посмитюха и его девушка 18-летняя Мария Медведева.

Их обвиняют в «наблюдении с целью сбора информации, касающейся объектов критической инфраструктуры», в том числе в аэропорту и на железнодорожном вокзале в Жешове и морских портах Гданьск и Гдыня.

Посмитюху и Медведеву задержали во время поездки, которая, как полагает следствие, была замаскирована под романтическое путешествие к морю: молодые люди планировали наблюдать за гаванью в Гдыне, куда прибыла крупная партия оружия.

Родственники девушки говорят, что она находится в изоляторе в Люблине, к ней пускают адвоката и родных. Согласно позиции обороны, Медведева случайно оказалась не в то время и не в том месте, однако польские службы уверены, что она знала, что делает, и получала за это деньги из России.

Отец девушки рассказывал, что спрашивал у дочери, откуда у нее деньги на путешествия.

«Его дочь пояснила, что у Посмитюхи имеются криптовалютные счета, на которых хранятся деньги, полученные от России за какие-то действия. Она говорила, что он что-то делает на высоком уровне и не говорит ей об этом», – пишет The Washington Post.

Посмитюха и Медведева познакомились три года назад в Минске, отец девушки был против их отношений. Мария переехала в Варшаву в прошлом году, а Владислав «постоянно путешествовал», часто ездил в Беларусь и Россию. Парень попросил подругу открыть на свое имя криптокошелек и банковский счет, все пароли она ему передала, и фактически он распоряжался этими активами, утверждает отец Марии.

В Польше эту историю называют самой серьезной российской угрозой на территории НАТО с начала войны в Украине. Утверждается, что шпионы пытались остановить поток оружия и боеприпасов в Украину, а через Польшу идет 80% этого транзита.

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