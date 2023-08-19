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Резников: Украинские военные уже начали обучение на F-16

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  • 19.08.2023, 21:17
Резников: Украинские военные уже начали обучение на F-16

Он отметил, что 11 стран-партнеров Украины вошли в самолетную коалицию.

Украинские пилоты, инженеры и техники уже начали обучение на американских истребителях F-16. В программу обучения также входит обучение английскому языку, ведь базового уровня недостаточно. Об этом «24 каналу» заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Учения уже началис», - заявил он. Резников добавил, что раскрывать подробности относительно этих учений не будет.

Глава Минобороны Украины отметил, что 11 стран-партнеров вошли в самолетную коалицию. А лидерство по проекту обучения украинских пилотов, техников и инженеров взяли Нидерланды и Дания.

При этом он отметил, что о завершении учений на американских истребителях сообщат инструкторы, когда будут видеть, как украинские пилоты, инженеры и техники воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой.

«Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продолжить проект по пониманию, когда мы будем иметь самолеты непосредственно. А еще главное - сколько», - заявил министр.

Резников подчеркнул о важности оружия, которое будет на истребителях. Ведь без радаров самолет не видит, а без пулеметов, ракет и снарядов - не является оружием, а является лишь носителем.

Он добавил, что, когда партнеры будут принимать решение, какая страна и сколько готова передать истребителей, будут обращаться за согласием на это к США.

«Каждая страна будет получать такое разрешение и будет говорить: «Я готов передать такое количество самолетов». Соответственно, с запчастями, возможностью обеспечения. «Я готов передать такое количество ракет или авиационных бомб, или чего-то еще». Тогда будет понятна вторая часть проекта», - добавил Резников.

Передача Украины F-16

Украинские официальные лица и военные уже достаточно длительное время просят у западных союзников начать поставки современных истребителей. Они необходимы Украине для того, чтобы защититься от постоянных российских обстрелов, а также составить конкуренцию авиации РФ.

17 августа США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.

Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине предоставят американские истребители F-16 после завершения обучения пилотов.

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