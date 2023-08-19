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России предрекли рост инфляции по турецкому сценарию

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  • 19.08.2023, 21:26
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России предрекли рост инфляции по турецкому сценарию

Шаги Центробанка РФ по стабилизации курса рубля провалились.

Стремительное ослабление российского рубля, который в начале текущей недели превысил отметку в 100 руб. за доллар, заставил российские власти идти на срочные меры: Центробанк РФ провел экстренное заседание, на котором резко поднял ключевую ставку с 8,5 до 12%, а в СМИ появилась информация, что российских экспортеров обязали увеличить объемы продажи валюты, отмечает dialog.ua.

При этом аналитики отмечают, что ЦБ РФ, который, согласно российской Конституции, должен оставаться независимым органом и действовать в интересах народа, принимал решение под давлением властей, и напоминают о примере Турции, где инфляция достигла 65%.

«Печальный пример таких последствий весь прошлый год демонстрировала Турция: президент Реджеп Тайип Эрдоган выступал против повышения ставки, ЦБ не мог сопротивляться, в итоге инфляция составила 65%», - говорится в статье «Коммерсантa».

По мнению издания, турецкий сценарий возможен и в России. Ранее ЦБ РФ неоднократно утверждал, что финансовой стабильности ничего не угрожает, и не собирался вмешиваться в ситуацию с паданием курса рубля, а затем быстро изменил свою позицию.

В материале моделируется сценарий, при котором курс снова дойдет до 100 российских рублей за доллар, и задается вопрос, каких решений в таком случае ждать от регулятора - налога на покупку валюты или запрета выводить капитал за рубеж.

Автор статьи называет странным создавать ограничения для населения, когда рубль летит вниз из-за государственных расходов, которые никак не ограничены, и констатирует, что монетарная политика в РФ создает впечатление хаоса.

«Потом не надо удивляться, что в России подорожал даже кетчуп», - сказано в материале.

В свою очередь, Bloomberg пишет, что падение курса рубля породило споры в правительстве РФ. Там возникли разногласия относительно того, какие меры следует принимать для укрепления российской валюты.

Основной конфликт развернулся между главой Минфина РФ Антоном Силуановым и руководством ЦБ. Первый настаивал на жестких мерах, в частности требовал заставить экспортеров продавать до 90% валютной выручки, в то время как в Центробанке выступали против такого шага.

Аналитики агентства не исключают, что жесткие меры в итоге будут приняты, если падение рубля продолжится.

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