Война в Украине перепишет все учебники по военному делу 1 19.08.2023, 22:24

Украина разрушила закостенелые стереотипы о ведении обороны.

Война в Украине уникальная и такой в современной истории не было. Уникальные операции, уникальные решения и уникальные ситуации. Примеров тому можно приводить множество. Некоторые из них выделил известный украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко:

- Например, когда страна-агрессор с флотом, проигрывает морской бой стране без флота. Такого в истории ещё никогда не было. Или страна-агрессор, у которой самая опасная и многочисленная десантная компонента, из более чем 30 воздушных десантных операций, смогла осуществить успешно лишь одну.

Продолжать могу до бесконечности, но сегодня я бы хотел поговорить об обороне и том, как Украина разрушила закостенелые стереотипы о ведении обороны.

Как известно, к такому стереотипу относится утверждение, что для прорыва обороны нужно в 3 раза и даже более количественный перевес чем обороняющихся.

В некотором смысле, в 2022 СОУ именно такую тактику и избрали. Мы смогли остановить продвижение российских оккупационный войск, ведя в первые недели вторжения исключительно оборонную деятельность и при численном и технико-технологическом перевесе врага, не только остановили его, но и обескровили и откинули.

В свою очередь, операция в Запорожской области полностью разрушает этот стереотип!

Удерживает Запорожскую область потенциал:

-до 105 тыс л.с.

-до 470 танков (33% от штатной комплектации),

-до 1410 ББМ (32% от штатной комплектации),

-до 720 ед. ствольной артиллерии (48%),

-до 230 РСЗО (15%).

Нехватку по штатной комплектации я не просто указал, но, об этом позже.

Вся эта масса, замечу, без учёта группы войск «Днепр», удерживающей Левый берег Херсонской области, противостоит в обороне, на гипертрофировано тщательно подготовленных линиях обороны, силам СОУ в три раза меньшим как по показателю личного состава, так и ряду других и сливается.

Первую линию обороны, самую сложную и самую экстремальную, СОУ прорвали. РОВ спешно задействовали резервы, стали стягивать дополнительной подразделения 49 ОВА и 68 АК, расчехляют стратегические резервы. И тем не менее, СОУ ежедневно продвигаются оттесняя врага.

Теперь по штатной комплектации.

Этих показателей, даже при, казалось бы, катастрофической нехватке кое-где в 70%, что сопоставимо с утратой боеспособности, относительно достаточно для обороны. Но важное это именно слово «относительно».

Российское командование понимало, что Запорожская область может стать главным театром боевых действий, а потому и лихорадочно готовило линии обороны, но полностью штатно укомплектовать группу войск так и не смогло. Bсё почему? Потому, что такой возможности у их ВПК нет.

Они с трудом сейчас вытягивают в активной фазе боевых действий 50% компенсации потерь по, например, артиллерии, могут компенсировать в месяц до 20%-30% потери ПВО, не говоря уже о полной штатной комплектации подразделений, особенно новосформированных.

Это лишний раз доказывает то, что российская армия утратила наступательный потенциал и может выполнять и то, довольно посредственно, оборонный функционал. А потому, когда я слышу от кого-то про готовящееся масштабное наступление России, то могу только...

В остальном же — украинская армия разрушила очередной стереотип. Имея в обороне более чем тройное превосходство практически по всем показателям и непроходимые линии обороны, российская армия не способна сдерживать наступление СОУ и не сможет.

И эта операция войдёт в учебники.

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