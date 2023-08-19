В Мариуполе произошел конфликт между «кадыровцами» и россиянами 3 19.08.2023, 22:35

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В Сеть попали фото.

Вечером в субботу, 19 августа, во временно оккупированном Мариуполе произошел конфликт между россиянами и «кадыровцами». Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«В районе «Кирова» (на перекрестке бульвара Шевченко и проспекта Металлургов) собралась группа автомобилей с «кадыровцами» и россиянами («некадыровцами»). Все военные. Шум, выстрелы. За последние полчаса количество автомобилей на фото увеличилось на около 20 единиц», - рассказал Андрющенко.

Россияне вызвали специальное подразделение, чтобы сдержать конфликт.

«Но что-то идет не так (ну, точнее так, но не по российским планам). Берите попкорн, сегодня россияне будут атаковать россиян. Пришло возмездие, откуда не ждали», - отмечает советник мэра Мариуполя.

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