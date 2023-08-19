В Тракторозаводском поселке Минска построят еще одну семиэтажку «под ампир» 1 19.08.2023, 22:46

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Для кого?

Квартал в Минске из новостроек в границах ул. Клумова — Чеботарева — Стахановской — Щербакова получил народное название «под ампир» раньше, чем обрел свои очертания. Он прописался на месте послевоенных двухэтажек, которые снесли в 2017 году. Сегодня была опубликована проектная декларация по дому №3. «Онлайнер» узнал, какие квартиры тут предлагают и для кого.

В новом доме будет 7 этажей, 4 подъезда и 112 квартир. Двушки и трешки идут с полной планировкой. Окна с двухкамерным остеклением, лоджии тоже остеклены. Мусоропровод не предусмотрен. Дом запроектирован под установку электрических плит. В подъездах есть лифты. Под зданием разместится надземная одноуровневая открытая автостоянка.

Большинство квартир (82 из 112) в этом доме предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий. В первую очередь речь про многодетные семьи. Оставшиеся 30 квартир — для сотрудников лукашенковских СМИ. Стоимость квадратного метра оценили в 2329,26 белорусского рубля (в пределах нормативной площади). А в случае, если она превышена, — 2950 белорусских рублей.

Напомним, проектом запланировано возведение трех жилых домов. Два уже построены.

Изначально было много споров, удастся ли найти для этого квартала уместный облик. За атмосферность Тракторозаводского поселка отвечают уютные дворики малоэтажной застройки конца 1940-х — начала 50-х. А тут вдруг новостройки. Тогда архитекторы предложили компромисс: загримировать панельки под сталинки. Всевозможные лепные украшательства как раз об этом. Фасадные плиты декорированы под камень.

Три новостройки расположены буквой «П», такая расстановка позволяет обустроить внутренний двор. Но знаменитых палисадников Тракторного тут все же нет.

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