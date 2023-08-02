Когда на Полесье можно начинать собирать клюкву и бруснику 2.08.2023, 1:11

Местные власти определились.

В Брестской области установили сроки сбора, заготовки и закупки дикорастущих брусники и клюквы. Соответствующее решение было принято областным исполкомом и опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Собирать бруснику можно будет с 12 августа, клюкву — с 9 сентября.

Сбор ягод регламентирован определенными правилами.: важно не повредить ягодники и не допустить их уничтожения. В случае несоблюдения установленных сроков заготовки или использования запрещенных средства или методов сбора ягод нарушителя могут привлечь к административной ответственности.

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