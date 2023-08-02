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На аукцион выставили 51-летний суперкар легенды рок-н-ролла

  • 2.08.2023, 3:42
На аукцион выставили 51-летний суперкар легенды рок-н-ролла

Авто разгоняется до 100 км/ч за 7,4 секунды.

На аукцион RM Sotheby's выставили редкий 51-летний суперкар Ferrari Dino 246 GT, принадлежавший гитаристу The Rolling Stones Киту Ричардсу. Автомобиль оснащен 195-сильным V6 и развивает 235 км/ч. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома.

За машину 1972 года выпуска планируется выручить от 400 000 до 500 000 долларов.

Ferrari Dino 246 GT ранее принадлежал гитаристу The Rolling Stones Киту Ричардсу.

В 1975 году он вернулся из Калифорнии в родную Великобританию и забрал серебристое купе Dino с черным кожаным салоном с собой.

В 1986 году суперкар с пробегом 40 000 км был продан частному коллекционеру. В общей сложности авто имело несколько владельцев, а в 2015 - 2018 годах прошло реставрацию.

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