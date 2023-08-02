Лукашисты отличились хамским заявлением после нарушения воздушного пространства Польши
- 2.08.2023, 0:11
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Минобороны РБ отрицает нарушение воздушного пространства военными вертолетами.
Министерство обороны Беларуси отрицает заявление польской стороны о том, что белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши.
Об этом во вторник, 1 августа, сообщило Минобороны Беларуси в Telegram.
Минобороны Беларуси утверждает, что обвинения являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для «очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы».
По версии приспешников страны-агрессора России, в Польше сообщили о нарушении государственной границы, «посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами».
«Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле „одна бабка сказала“ и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было», — добавили в министерстве.