закрыть
2 августа 2023, среда, 0:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашисты отличились хамским заявлением после нарушения воздушного пространства Польши

  • 2.08.2023, 0:11
  • 2,170
Лукашисты отличились хамским заявлением после нарушения воздушного пространства Польши

Минобороны РБ отрицает нарушение воздушного пространства военными вертолетами.

Министерство обороны Беларуси отрицает заявление польской стороны о том, что белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши.

Об этом во вторник, 1 августа, сообщило Минобороны Беларуси в Telegram.

Минобороны Беларуси утверждает, что обвинения являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для «очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы».

По версии приспешников страны-агрессора России, в Польше сообщили о нарушении государственной границы, «посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами».

«Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле „одна бабка сказала“ и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было», — добавили в министерстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В сытую Москву пришла война
В сытую Москву пришла война Ян Валетов
Солидарность как встроенная утилита
Солидарность как встроенная утилита Ирина Халип
Путин хочет повторения Цусимы
Путин хочет повторения Цусимы Альфред Кох
Путина загнали в угол
Путина загнали в угол Иван Преображенский