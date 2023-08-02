Путин меняет профессию 2 Герман Обухов, «Обозреватель»

2.08.2023, 7:50

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Герман Обухов

Чудны дела твои, Господи.

Чудны дела твои, Господи. Вроде создавал Россию для блага, а вышло все наоборот. Толку от нее, как от козла молока. Вот и последний президент ее сменил профессию с президента на «отсидента».

Никуда теперь ему ни высунуть носа, даже в Африку. Хочет вроде как слетать к Эрдогану потрясти руку да посудачить, но скорее всего останется в России дела домашние «обрешивать», ордер на арест из Гааги это не бла-бла Соловьева. Редкое явление в природе – полетать по всему свету, а ума не набраться. За что боролись, на то и напоролись. Хотели в СССР – получили, только теперь “железный занавес с другой стороны закрывается и друзья по прежней жизни вырисовываются: КНДР, кое-кто поглупее из Африки, Куба да Венесуэла. Скоро и доллар запретят и вернутся долгожданные «Березки» с товарами за твердую валюту, но не всем, а избранным. Веселая жизнь настает даже для олигархов. Зачем им миллиарды, если их не на что потратить и даже на Лазурный берег не сгонять? Народ же как жил в тьме тараканьей, так и продолжает там жить, света Божьего не видя.

С каждым днем у России открываются новые горизонты. Теперь, оказывается, их «мальчики с пальчики» воюют с ВСУ за свободу африканского народа и никак не меньше. Вова Путин же искренне удивляется, – мы им (Украине) предлагаем мир и переговоры, но они не хотят! Идут на нас вместе с НАТО в наступление и ни в какую. Вот ведь незадача – Украина напала на Россию, но почему-то бьется с орками на своей земле, хотя кое-что уже и на Москву полетело. А как вы хотите? Лупить по Киеву ракетами и без ответки? Так не бывает даже в Африке. Все медленно и верно идет к закрытию неба над главными городами Украины, а шмалять дорогущими «Калибрами» по окопам в Украине у России никаких денег не хватит. НАТО это неуклюжая бюрократическая организация, но и там начинают уставать от наглости и тупости Кремля. Понятное дело, что если шарахнуть по стратегическим объектам России Томагавками, то война сразу прекратится, только что делать с сумасшедшим народом, который, как тараканы, полезет в Европу сквозь все преграды. Не расстреливать же его?

Сейчас Соединенные Штаты вместе с европейскими партнерами вырабатывают общую концепцию по прекращению войны в пользу Украины и гарантий ее безопасности и территориальной целостности. Ни Вову Путина, ни Лаврова, ни тем более алкоголичку Машу Захарову уже давно никто не слушает. За ними лишь наблюдают, как за пациентами больницы Сербского. Последний пакет санкций Запада перекрывает все денежные потоки в Россию и из нее. Что самое болезненное, – теперь там не осталось ни одного поставщика импортного оборудования для нефтегазовой промышленности. Россия лихорадочно ищет возможности поставок через Китай и Африку, но получает отказы. Даже Иран не решается влезть в это «грязное дело». Какую бы «красивую мину» Москва не строила при «плохой игре», все идет к свертыванию добычи нефти и газа до уровня 1991 года. Как говорится: «Слезай Ваня с возу, приехали».

Герман Обухов, «Обозреватель»

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