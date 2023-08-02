ВСУ прорвали российскую оборону в районе Великой Новоселки

ВСУ прорвали российскую оборону в районе Великой Новоселки1
- 2.08.2023, 7:56
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Украинская армия совершила рывок западнее Угледара.
Украинская армия продолжает наступление на Южном фронте.
Военнослужащий ВСУ Александр Войтко отметил, что западнее Угледара продолжаются бои за Приютное и Новодонецкое
Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо».
«В районе Угледара продолжаются позиционные бои. Противник стянул к Волновахе значительные силы, потому что это важный транспортный узел для них. Происходит уничтожение живой силы и техники врага. Есть определенные продвижения ВСУ из района Великой Новоселки, это западнее Угледара. Там продолжаются бои за Приютное и Новодонецкое», - заметил Войтко.
По его словам, подразделения Сил обороны Украины делают все, чтобы продвигаться дальше на юг.
«Наши подразделения наносят огневое поражение российским оккупантам, чтобы освобождать наши территории», - подчеркнул Войтко.