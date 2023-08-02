Дроны разгромили в Москве недвижимость известных путинцев 2.08.2023, 8:28

7,060

Налетай, подешевело!

В комплексе «Москва-Сити», куда ударил беспилотник, помимо офисов Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторга, а также различных частных «коворкингов», располагается элитная недвижимость, принадлежащая родственникам и отпрыскам известных путинцев, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Главы «Ростеха» Чемезова, главы АП Вайно, министра Мантурова, депутатов Клишаса и Лугового, замов мэра Бирюкова и Сергуниной. И даже итальянского «архитектора Путина» и родственников Асада.

Вот вы все ругаете великого геополитика, неблагодарные, а он ведь старается. И стоимость путевок в Крым для россиян снизил, и цены на недвижимость пытается сделать доступнее - не только на Белгородчине, но и в центре Москвы. И это ведь «мы еще даже ничего и не начинали!» Представляете, какие перспективы!

И это только то, что касается «хлеба». А уж сколько «зрелищ» будет! Жители приграничных российских регионов и Крыма уже оценили. К слову, ночью перед атакой на «Москва-Сити» в Подмосковье тоже показывали дорогое супершоу с работой ПВО. Наслаждались жители Кубинки и Одинцово.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».