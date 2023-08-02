В центре Минска появился первый «умный» светофор 2 2.08.2023, 8:42

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На нем могут установить «сюрприз» для белорусов.

Неподалеку от площади Бангалор в Минске тестируют первый в городе умный светофор. Он оснащен подсветкой, которая в зависимости от сигнала освещает либо переход, либо тротуар и так снижает аварийность. Кроме того, на нем можно установить камеру для распознавания лиц, которые используют силовики, сообщает агентство «Минск-Новости».

Светофор появился на улице Сурганова напротив дома №76, где расположен регулируемый пешеходный переход, неподалеку от площади Бангалор. Эту локацию выбрали из-за оживленного трафика: движение транспорта здесь организовано по трем полосам в каждом направлении.

В местах, где установлены такие светофоры, значительно снижается аварийность, во многом благодаря подсветке. Когда горит красный свет, освещается зона тротуара, когда зеленый — пешеходный переход.

Чтобы загорелся разрешающий сигнал для перехода дороги, достаточно прикоснуться к прибору вызова на столбе.

Умный светофор — российского производства. Кроме РФ, такие также эксплуатируются в Казахстане. На нем можно устанавливать камеры видеонаблюдения высокого разрешения, которые используются для распознавания лиц и номеров автомобилей.

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