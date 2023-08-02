ВСУ обратили в бегство войска РФ под Авдеевкой 2.08.2023, 9:00

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Позиции оккупантов взяли штурмом во время наступления.

Украинские военные выбили российские войска с позиций в районе Авдеевки Донецкой области в среду, 2 августа. Кроме того, силы обороны сдерживают наступление оккупантов на Лимано-Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павла Ковальчука в эфире телемарафона.

«В ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Авдеевки», - сказал он.

Кроме того, по его данным, на Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия южнее города.

«Враг сделал безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки, а также северо-западнее Курдюмовки», - добавил Ковальчук, отметив, что враг продолжает сопротивляться, применяет резервы, продолжаются тяжелые бои.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

В то же время силы обороны ведут наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на занятых рубежах, нанося значительные потери противнику.

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