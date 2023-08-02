Россия раскалывается на удельные княжества Сергей Ильченко, Newssky

2.08.2023, 9:14

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Интересная вырисовывается картина.

Госдума России приняла закон, который разрешает губернаторам создавать специализированные военные компании (СВК) в форме государственных унитарных предприятий (ГУПов), правда, только с личного разрешения Путина. СВК — тот же, в общем-то, что ЧВК, только в форме ГУП. Депутаты так торопились, что задействовали механизм добавления одного законопроекта в другой, не связанный с ним, который уже прошел первое чтение, и всунули пункт об СВК в законопроект о повышении призывного возраста, который и приняли сразу в двух чтениях. Ранее поправки анонсировал глава Белгородской области, чей регион подвергся нескольким атакам со стороны вооруженной российской оппозиции, действующей с территории Украины и вооруженной ВСУ.

Итак, главы российских регионов получат возможность создавать собственные ЧВК и вооружать их. Причем, набирать их они смогут в том числе и из призывников, а с 1 января призывной возраст в России будет расширен с 18 до 30 лет. Правда, остается вопрос о разрешении Путина, но этот барьер преодолим (и уже) множеством разных способов. От взятки, занесенной в АП, до подготовительных мероприятий, в рамках ожидания разрешения, которое вот-вот последует, а люди и вооружение уже готовы. Иными словами, у каждого губернатора, который пожелает иметь собственную армию, такая армия теперь может появиться. А сможет ли губернатор не пожелать иметь собственную армию, если у соседа она уже есть? Нет, не сможет.

Чем такую армию вооружать, и чем ей платить? Тут уж кто на что горазд. В законе обозначено «из федерального и регионального бюджета», но всегда можно попросить помочь и частный бизнес. Или, напротив, частный бизнес может захотеть создать свою армию под флагом губернатора, и прийти к нему с деньгами и предложением. Что касается оружия — в принципе, любого, то, как известно, его можно купить в любом военторге. Особенно если регион пограничный, или портовый.

А может ли такой бизнес быть не вполне российским? Например, российско-китайским? Или российско-северокорейским? Или российско-иранским — через Каспий? Или российско-турецким, через Черное море? Ни Боже мой, никакие официальные власти сопредельных стран никакого отношения к таким бизнесменам, профинансировавшим губернатору его ЧВК, отношения иметь не будут. Исключительно инициатива здоровых частников. Отчего бы и нет, может, конечно…

А военно-морская составляющая у таких ЧВК может быть? Ну, а почему бы и нет? ВВС — точно могут.

А, может ли возникнуть конфликт между такими армиями? Или, точнее, между хозяевами таких армий — друг с другом, или с Москвой, или с соседями по другую сторону границы. Очевидно, тоже — да.

Интересная вырисовывается картина. Многообещающая. Вот, кстати, еще вопрос: а что, если руководство Русского Добровольческого корпуса и/или Легиона «Свобода России» обратится к отдельным губернаторам, у которых накопились противоречия с Москвой, и с соседними регионами, с предложениями от которых невозможно отказаться? Причем, совершенно необязательно чтобы эти регионы вот так прямо граничили с Украиной. Тут важно совсем другое — то, что губернатор — он сегодня есть, а завтра нет. А удельный князь с дружиной есть всегда, он еще и потомкам свое княжение передаст.

Определенно, новый закон нужно внимательно изучить. И вдумчиво применять его в России. Хороший закон, дельный. Побольше бы таких.

Сергей Ильченко, Newssky

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