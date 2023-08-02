Почему нельзя заряжать телефон выше этого процента: батарея «проживет» дольше 2.08.2023, 9:21

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Названа идеальная методика зарядки.

Со временем любая батарея, установленная в смартфоне, изнашивается. Этот процесс еще называют «деградацией» батареи. К сожалению, это естественный процесс, который нельзя остановить. Но его можно замедлить. Здесь можно провести параллель с человеческим организмом: невозможно оставаться молодым навсегда, но здоровый образ жизни может замедлить старение.

Скорость деградации аккумулятора зависит от различных факторов, включая то, как именно вы заряжаете свой девайс. Сайт unian.net рассказывает, почему не стоит допускать полного заряда батареи и какой процент считается оптимальным.

Почему нельзя заряжать смартфон до 100%

Для начала, важно отметить, что сегодняшние аккумуляторы способны выдерживать до 1000 циклов зарядки-разрядки, прежде чем полностью уйти в утиль. Поэтому каждая такая зарядка до 100 процентов только быстрее «убивает» батарею. То же самое касается и полного разряда.

Времена, когда телефонные аккумуляторы требовали полных циклов зарядки и разрядки из-за эффекта памяти, давно ушли в прошлое. Этот эффект был свойственен только никель-кадмиевым аккумуляторам, которые использовались еще в кнопочных телефонах. В современных литиевых батареях такая практика, наоборот, несет вред.

«Идеальный» процент батареи

Единого мнения относительно диапазона приемлемого уровня заряда нет. Однако в большинстве своем эксперты называют показатель «20-80». Это значит, что разряжать смартфон рекомендуется не более чем до 20%, а ставить его на зарядку и заряжать до 80%.

Однако если отследить первое еще легко, потому что большинство людей практически не выпускают смартфон из рук, то контроль второго аспекта представляет крайнюю сложность, поскольку многие ставят смартфон за зарядку на ночь.

К слову, большинство современных смартфонов, имеют встроенную функцию «Автоматического перехода в экономичный режим» при низком уровне заряда батареи и «Прекращение зарядки смартфона» при достижении 80-90%. Также есть специальные приложения, которые сообщат о достижении аккумулятором определенного процента заряда.

Альтернативная тактика зарядки

Есть еще одна довольно популярная альтернативная тактика подзарядки – 50-70 процентов. Таким образом можно достичь оптимального баланса между использованием и износом аккумулятора. Говорят, что такая тактика может продлить срок службы аккумулятора смартфона чуть ли не вдвое.

Однако, чтобы следовать этому методу, придется заряжать смартфон по несколько раз в течения дня, поэтому он больше подходит тем, у кого есть возможность подзаряжать свое устройство в любой момент. Кроме того, без использования приложений для отслеживания уровня заряда батареи будет сложно следить за выполнением этого метода.

В целом, придерживаться этих простых правил правильной зарядки смартфона совсем несложно. Зато соблюдение их позволит сделать так, чтобы аккумулятор прослужил как можно дольше без необходимости его преждевременной замены.

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