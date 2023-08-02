В Мариуполе партизаны массово отравили российских офицеров 14 2.08.2023, 9:40

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Оккупанты накормили цианидом и пестицидами во время празднования «Дня ВМФ».

Во временно оккупированном Мариуполе украинские партизаны массово отравили офицерский состав российских захватчиков.

Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, группа «Ї» городского сопротивления совершила новый саботаж против российских оккупантов.

«Во время празднования «Дня ВМФ» на одном из военных объектов был массово отравлен офицерский состав. В тяжелом состоянии в госпиталь поступило 17 российских военных, из них вчера уже умерло двое офицеров. Судьба остальных 15 до конца не решена», - сообщил Андрющенко.

По его информации, российские оккупанты подозревают применение цианида и пестицидов в пище.

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