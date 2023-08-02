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Первая международная авиакомпания прекратила полеты в Москву из-за дронов

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  • 2.08.2023, 9:53
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Первая международная авиакомпания прекратила полеты в Москву из-за дронов

В целях безопасности рейсы перенаправлены в Казань.

Авиакомпания «Туркменистан» объявила об остановке полетов в Москву из-за рисков, возникших в связи с участившимися атаками дронов. «В целях безопасности» столичные рейсы временно перенаправят в Казань, сообщает The Moscow Times.

Решение вступило в силу 1 августа. В кассах авиакомпании сообщили ТАСС, что рейсов в Москву не будет как минимум три недели — до 22 августа. Из столицы в Ашхабад по-прежнему летают самолеты S7.

30 июля и 1 августа Москву атаковали беспилотники. Удары пришлись на деловой комплекс «Москва-Сити». Два раза дроны врезались в 50-этажную башню в «IQ-квартале». Также получила повреждения высотка «Око-2».

Пострадавших не было, но из-за атак дважды останавливал работу аэропорт Внуково. 30 июля были задержаны ночные и утренние рейсы. Некоторые самолеты перенаправили в Домодедово.

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