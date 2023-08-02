Геополитическое падение Кремля 2.08.2023, 10:03

2,728

Россия окончательно превратилась в китайского сателлита наравне с КНДР.

В недавнем отчете, составленном Офисом директора национальной разведки США, говорится о том, что Китай поставляет России технологии и оборудование, играющие все более важную роль в военных усилиях Москвы против Украины. Документ не является секретным, и опирается в основном на данные из открытых источников, а также на сообщения западной прессы.

Вместе с тем документ также включает оценку разведывательного сообщества США, согласно которой Китай «становится все более важной опорой для России в ее военных усилиях». Почему ни о каком «партнерстве» Пекина и Москвы на самом деле не идет речи, объяснял «Апострофу» глава украинского Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Из материалов Комитета по разведке Палаты представителей следует, что по состоянию на март Китай поставил в РФ беспилотники и их компоненты на сумму более 12 миллионов долларов. Такие данные были получены из «стороннего анализа» информации, предоставленной российской таможней.

Китайские государственные оборонные компании также поставляли российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями, другую технику двойного назначения, которую российские военные используют в своих операциях против Украины, говорится в докладе, в том числе «навигационное оборудование, технику постановки помех и реактивные части для истребителей».

Ключевой момент – именно масштабы китайской «помощи», а также насколько официальный Пекин вовлечен в процесс. Пока информация в различных источниках, в том числе в западное прессе, на которую ссылается американская разведка, отличается.

В материалах издания Politico сообщается, что Пекин за 17 месяцев войны поставлял россиянам, в том числе, бронежилеты, тепловизионные оптические прицелы и БПЛА. В текущего году, как выяснили журналисты, РФ завезла из КНР дронов на сумму более 100 млн. долларов. Среди компаний, замеченных в поставках амуниции, была замечена некая фирма Shanghai H Win, руководство которой не смогло объяснить журналистам, как их товары оказались у россиян.

До последнего момента, как только становилось известно, что какие-то кампании поставляют в РФ комплектующие (например, для бронежилетов), то отгрузки прекращались, дабы лишний раз не переходить определенные «красные линии» в отношениях с Вашингтоном. Если поставки имели место, то в таком случае в Пекине решили эти линии немного подвинуть. Почему?

Ответ на этот вопрос можно найти в следующем пункте отчета американской разведки, в котором речь идет о том, что экспорт полупроводников из Китая в Россию значительно возрос с 2021 года. Несмотря на жесткие западные санкции и экспортный контроль, полупроводники американского производства или под американскими брендами на сотни миллионов долларов поставляются в Россию.

И этот пункт следует рассматривать сквозь призму геополитического противостояния Вашингтона и Пекина. США и Поднебесная схлестнулись в технологическом противостоянии за цифровое будущее планеты. Внедрение систем искусственного интеллекта, создание и развитие новой технологической экономики (New Tech Economy) невозможно без инноваций в сфере разработки компьютерных чипов и микропроцессорной техники в целом. На днях стало известно, что президент Джо Байден подпишет указ, ограничивающий американские инвестиции в технологии в Китае.

Документ, касающийся сфер разработки компьютерных процессоров, искусственного интеллекта и квантовых вычислений, вступит в силу в начале следующего года. Причем это далеко не первое решение Белого дома подобного рода. Именно кремлевская агрессия против Украины показала, что в XXI технологическая мощь является одним из столпов геополитического могущества, а не просто размеры территории и численность армии. Сталинский вопрос «а сколько дивизий у Папы Римского?» уже не так актуален. Идет американско-китайская гонка технологий, в которой российский фактор – лишь фон для противостояния.

Отчет американской разведки также указывает на то, что китайские фирмы, вероятно, помогают Москве уклоняться от санкций, но масштабы этой помощи трудно определить. Разведывательное сообщество не может с уверенностью сказать, намеренно ли Пекин мешает проводить проверки экспортного контроля внутри Китая. В документе говорится, что Китай стал еще более важным экономическим партнером для России после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Речь идет об официальном документе американского правительства, поэтому в тексте фигурирует слово «партнер», хотя на деле Москва – клиент Пекина, зависимость от которого у россиян растет с каждым месяцем. Сомнительно, что режим Ким Чен Ына решился бы принять Сергея Шойгу в Пхеньяне, куда он приехал выпрашивать боеприпасы. «Золотая акция», контролирующая ключевые решения Пхеньяна, находится в руках Пекина. Визит Шойгу в КНДР показал, что РФ окончательно скатилась на уровень «рядового» китайского сателлита, роль которого быть сырьевым придатком и геостратегической «торпедой».

Возможно Пекин хочет получить от Москвы продолжение «зерновой сделки», разрыв которой невыгоден Поднебесной? Сделка по зерну имеет значение для Пекина, но она не в центре стратегических интересов Поднебесной, которые всецело вращаются вокруг конкуренции с США.

Между строк разведывательного отчета читалось, насколько Поднебесная эффективно «юзает» своего клиента, используя РФ как один из факторов в пику США, параллельно решая собственные экономические задачи. Как пример, весной стало известно, что Владивосток превратили в де-факто внутренний порт Китая, который наряду с другими логистическими маршрутами вмонтирован в торгово-транспортную систему Китая.

В начале открытого вторжения россиян в Украину источники CNN в американском правительстве сообщали, что Китай намеревался поставлять россиянам вооружения для использования против ВСУ, но видя, как «вторая армия мира» провалила все предварительные планы, от такого решения отказались.

Сейчас Китай декларирует формальный нейтралитет, но и избегает публичной критики действий Москвы. Поднебесной не нужна победа Кремля, но и быстрое поражение россиян китайскому руководству не интересно, так как теряется удобный клиент. Владимир Путин, в апреле встречаясь с министром обороны КНР Ли Шанфу, заявил о «безграничном» военном партнерстве, а в итоге получил ограниченное военное «партнерство» с КНДР.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».