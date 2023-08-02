Талай, Басков, Лукашенко: кто еще похищает украинских детей в Беларусь 3 2.08.2023, 10:08

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Озвучены новые имена из окружения диктатора.

«10 марта в постоянный комитет «союзного государства» обратился легендарный паралимпиец Алексей Талай с просьбой о содействии организации проезда детей, проживающих в тяжелых условиях на территории «ДНР» и «ЛНР» на оздоровление в РБ», — такой документ попал в руки журналистов Белорусского расследовательского центра. Бумага была составлена через четыре дня после того, как по обвинению в военном преступлении — незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины — был выдан ордер на арест Владимира Путина.

БРЦ выяснил, кто из белорусов кроме пловца-паралимпийца причастен к этой «детской спецоперации».

Под видом помощи

Обращение Талая было услышано. Дети с оккупированных территорий Украины потекли в Беларусь. Здесь их ждет насыщенная программа, в которой много развлечений: поход на каток, в бассейн, зоопарк, дельфинарий. А еще — экскурсия в Академию МВД и Центр безопасности МЧС. Чтобы помочь детям из Горловки отвлечься от происходящего дома, для них провели мастер-классы по стрельбе в войсковой части 3214.Там базируется спецназ МВД, жестко разгоняющий противников власти во время массовых уличных протестов.

В Беларуси для детей проводят и концерты. Выступают на них провластные артисты. Например, «Сестры Груздевы». 7 октября 2022 года, в день рождения Путина, они скажут со сцены белорусского лагеря «Дубрава» сидящим в зале украинским детям: «Чтобы Байден сдох, Боже, прости меня. Зеленский тоже. А Путин процветал и взял под свой контроль всю Украину».

Во время спортивных мероприятий дети встречаются с Дмитрием Басковым. Этот хоккейный функционер причастен к похищению и гибели жителя «Площади Перемен» Романа Бондаренко.

Семья Лукашенко

В организации мероприятий для детей, которых привезли в Беларусь из Украины, участвуют и члены семьи Лукашенко. Один из них — Владимир Кулаков, активист провластного объединения «Патриоты Беларуси» и совладелец фирмы ООО «Быстрые автомобильные мойки». Он супруг Татьяны Кулаковой, родной сестры жены Дмитрия Лукашенко.

Владимира можно увидеть на фотографиях с Алексеем Талаем, сделанных после концерта в санатории «Зеленый бор», который организовали для детей из Горловки. Также он есть на снимке с хоккейного матча, на который водили украинских детей.

В том, что происходит в Беларуси с украинскими детьми, вероятно замешан и партнер Кулакова по бизнесу, председатель «Патриотов Беларуси» и организатор автопробегов в поддержку Лукашенко Николай Зарубицкий. А в одном из постов фонда Талая говорится, что приезд детей в Беларусь организовали с помощью Президентского спортивного клуба и лично его председателя. Это кресло занимает Дмитрий Лукашенко.

Слева направо: Евгений Назаревич, Владимир Кулаков; далее сверху вниз: Дмитрий Казаков, Юлия Казакова, Алексей Талай

Уголовный фонд

Помимо Кулакова и Талая, на фото из «Зеленого бора» есть еще несколько человек. Супруги Дмитрий и Юлия Казаковы имеют отношение к фонду Талая. Дмитрий занимает пост члена попечительского совета, Юлия — координатор социальных проектов.

Юлия окончила Академию МВД, но не работала в правоохранительных органах. Казакова помогает силовикам иначе: осенью 2020 года она дважды доносила на людей с БЧБ-символикой и один раз сообщила о дорожном знаке в протестных цветах.

Благодаря «Киберпартизанам» расследователи БРЦ выяснили, что ее муж Дмитрий был осужден за кражу в начале 90-х, а в начале нулевых — за совокупность преступлений — попал за решетку на пять лет и один месяц с конфискацией. Наказание отбывал в Шклове.

Слева направо: Владимир Кулаков, Евгений Назаревич, Алексей Талай, Дмитрий Казаков, Юлия Казакова

На фотографии из «Зеленого бора» запечатлен также член Президентского спортивного клуба, сотрудник благотворительного фонда Алексея Талая Евгений Назаревич. У него, как и у Дмитрия Казакова, есть уголовное прошлое. В 2002 году его наказали двумя годами исправительных работ за то, что он избил женщину на базе отдыха Купалинка в деревне Грандичи.

В этой же компании — писатель Николай Гаврилов. Он помогает фонду Талая отправлять предметы гигиены, продукты, одежду и лекарства в «ДНР» и «ЛНР». До сотрудничества с фондом мужчина два года провел в колонии в Витебской области. До конца не ясно, отбывал он наказание или работал там. Однако в 2007 году Гаврилова — теперь уже точно — привлекли к уголовной ответственности за то, что он с применением насилия, опасного для жизни, похитил из ресторана деньги.

Кто платит за «эвакуацию»

Вывоз детей с оккупированных территорий Украины в Беларусь оплачивается из бюджета «союзного государства», то есть из госбюджетов России и Беларуси. Только в сентябре 2022 года из союзного бюджета на «оказание гуманитарной помощи» на оккупированных территориях выделили 29 млн российских рублей (около полумиллиона долларов). Эти деньги выделялись в том числе на оздоровление украинских детей в Беларуси.

Также Фонд Талая просит о финансовой помощи местные власти — белорусские исполкомы.

Кроме денег из бюджета «союзного государства» организация получает поддержку от российских чиновников и даже частного спонсора — российского бизнесмена Николая Гинца. Мужчина передал фонду усадьбу Романовых под Борисовом. На ее базе Талай планирует создать новый реабилитационный центр для детей.

Оккупационные власти начали массово вывозить с захваченных территорий детей вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. По данным проекта «Дети войны», к настоящему моменту в Россию депортировали почти двадцать тысяч украинских детей.

Кремль называет происходящее эвакуацией и спасением. Европарламент уже оценивает незаконный вывоз детей с оккупированных территорий Украины как преступление против человечности и геноцид украинского народа.

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