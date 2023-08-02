«Падаем в пропасть!»: Россию охватила паника из-за атак БПЛА по Москве и массовых поджогов военкоматов 2 2.08.2023, 10:12

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СБУ спрогнозировала развитие ситуации.

После событий последних дней россияне стали высмеивать как возможности своей армии, так и способность властей держать ситуацию под контролем. Тем временем атаки дронов на объекты в столице РФ и Подмосковье, а также поджоги военкоматов по всей стране только набирают обороты, пишет .

От Киева за три дня до ударов по «сердцу России»

В феврале 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение войск оккупационной армии РФ в Украину, большинство россиян с улюлюканьем подбадривало военных преступников и ждало «падения Киева». Однако этого не произошло и через полтора года. Более того, за это время Силы обороны Украины вернули часть захваченных территорий и хорошо отминусовали оккупантов. А некоторое время назад война перешла и на территорию страны-агрессора. Но одно дело российское приграничье, которое Кремль не сильно беспокоит, совсем другое – Москва.

И несмотря на российскую ПВО, которой так хвасталось ведомство Шойгу, атаки на «сердце России» становятся с каждым разом все результативнее.

За последние три месяца столицу РФ и Подмосковье атаковало около 30 беспилотников – и это только те случаи, о которых стало известно по публикациям в сети.

А в последние дни, жалуются россияне, «украинцы таки нащупали дыры» и два дня подряд бьют по деловому центру «Москва-Сити», где в том числе базируется ряд министерств страны-агрессора. Несмотря на то что точных данных, откуда именно запускались БПЛА, до сих пор нет, в России, конечно же, убеждены, что «это украинцы».

Беспрепятственный пролет дронов на сотни километров вглубь территории РФ для МО РФ не менее унизителен, чем сами удары. Потому власть «задействовала» прикормленных военкоров и пропагандистов, чтобы хоть как-то минимизировать позор.

Так, одна известная российская «журналистка» устроила в своем Telegram-канале «плач Ярославны», в котором заявила, что «противник убивает россиян их же руками».

«Наши «Шахеды» и «Герани» летят из России. Но и их БПЛА летят из России. Откуда запускают боевые самодельные дроны по Москве и области? С нашей же территории. А что это значит? Что на территории РФ огромная подпольная ДРГ, в которую вовлекают граждан нашей страны. Пока мы делаем лицо кирпичом, что ничего не происходит особо и все нормально (из всего противодействия – громкие заявления и сотрясение воздуха кулаками), наш противник будет убивать нас нашими руками», – написала она.

Такие заявления четко укладываются в канву внутреннего террора, который и так с каждым днем усиливается в РФ. Но, несмотря на ужесточение наказаний за критику, например, армии, россияне в эти дни по полной «изливают душу» – проклиная дырявую ПВО и высмеивая ложь властей.

Самое забавное, что мэр Москвы Сергей Собянин в эфире росТВ фактически опроверг очередную ложь минобороны РФ об «успешной нейтрализации угрозы». И это вызвало новую волну едкой критики россиян.

«Пресекли так пресекли. Филигранно приземлили как раз в ту же башенку. С такой ПВО и враги не нужны», «Москва-Сити» – кладбище заРЭБленных беспилотников, получается», «Теперь МО сбивает беспилотники… башнями. Найден новый способ радиоэлектронной борьбы», «Ну что, наелись позора?!» – пишут россияне в соцсетях.

Несмотря на попытки властей РФ «сохранить лицо»: мол, последствия не такие уж и серьезные, вечером 1 августа стало известно, что авикомпания «Туркменистан» отменила рейсы в Москву. И это только первая ласточка. Если пойдет такими темпами, то подтянутся и другие.

Поджигатели идут на рекорд

Тем временем в России случилась еще одна «напасть": по всей стране стали массово поджигать военкоматы – только за последние четыре дня произошло 27 (!) огненных ЧП. География действительно обширна: Казань, Северодвинск, Калуга, Подольск, Петербург, Омск, Верхнеуральск и другие города.

Причем самое интересное, все поджигатели – граждане РФ, преимущественно женщины. Практически все использовали «коктейли Молотова» и якобы получали «звонки от мошенников».

Такая лавина «злостных диверсий» стала полной неожиданностью для российских «правоохранителей», которые оказались неспособны обезопасить, по сути, военные объекты.

Сначала россияне несерьезно восприняли поджоги, иронично комментируя это в социальных сетях.

«Военкоматов на всех хватит, не волнуйтесь, граждане», «Сегодня вообще в России День пожаров в военкоматах», «Поджигательницы устроили огненный флешмоб», – писали россияне. Но потом риторика изменилась: некоторые потребовали устроить «естественный отбор» и «расстреливать диверсантов», среди которых оказались и глубоко пожилые бабушки.

«Похоже, это только начало. Боюсь подумать о том, что нас ждет впереди», «Остановите все это! Мы падаем в пропасть!», «Народ, я так понимаю, наш не защищен властями, что за пи**ец начался-то?» – стали писать жители РФ в комментариям к постам в Telegram. Однако требований к Путину остановить войну практически нигде ни звучало.

На первопричине происходящего акцентировали внимание и в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«События, происходящие на территории страны-оккупанта, являются следствием приказа, который отдали российские власти на вторжение на территорию Украины. Эти события абсолютно прогнозируемы, и мы видим, что они будут продолжаться», – сказал представитель ГУР Андрей Черняк.

Судя по всему, России не придется расслабляться. В эту «игру» могут играть двое.

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