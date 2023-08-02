Через границу на велосипеде: насколько это может сэкономить время 2.08.2023, 10:13

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Это самый дешевый и самый быстрый способ пересечения границы Беларуси с ЕС.

Самый дешевый, а вместе с тем и самый быстрый способ пересечения границы — ехать через нее на велосипеде. «Наша ніва» поинтересовалась, сколько времени занимает такой проезд.

Польша

Попасть в Польшу на велосипеде не удастся. Oба пункта пропуска, которые до сих пор работают, не предусматривают пересечения границы на этом виде транспорта.

Литва

В пункте пропуска «Привалка» велосипедисты имеют приоритет только с белорусской стороны границы.

Белорусы пропускают велосипедистов и мотоциклистов без очереди. Такие путешественники могут сразу после запуска на территорию пункта пропуска двигаться к пограничникам и проходить пограничный и таможенный контроль. Но после прохода белорусского пункта пропуска, велосипедисты и мотоциклисты стоят в одной очереди с легковыми авто. Из-за этого проезд границы на велосипеде становится не таким быстрым, как это было раньше, пока литовская сторона также пропускала велосипеды и мотоциклы отдельно, а не требовала стоять в одной очереди с автомобилями.

Любители ездить через границу на велосипеде через «Привалку» говорят, что на проход границы в одну сторону уходит от 1,5 до 3 часов.

В пункте пропуска «Бенякони» проехать через границу на велосипеде можно гораздо быстрее. Если особых очередей из велосипедистов нет, то на обе границы может уйти минут 20, говорят читатели.

В Каменном Логе по наблюдению путешественников ситуация похожа на Привалку. На литовской стороне зачастую ставят велосипедистов в одну очередь с легковушками. На белорусской стороне границы велосипеды стоят в отдельной очереди. Из-за этого по словам путешественников проезд через этот пункт пропуска на велосипеде может занять и несколько часов.

А вот на Лоше с легковыми авто на велосипеде стоять не надо. Там существует отдельная очередь для тех, кто пересекает границу на велосипеде. В зависимости от загруженности пункта пропуска, на проезд уходит от 15-20 минут.

Латвия

Также на велосипеде можно пересечь границу с Латвией. Велосипедисты там не стоят в совместной очереди с машинами, да и сами очереди на латвийском направлении бывают не всегда. Поэтому проехать через границу обычно занимает от 15 до 30 минут.

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