ГУР: В России зреет новый военный мятеж, фамилия лидера известна 1 2.08.2023, 10:23

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Украинская разведка заинтриговала информацией о подготовке переворота в Кремле.

В верхушке России происходит множество конфликтов, в том числе и в окружении директора Кремля Владимира Путина. Их количество будет только нарастать. Возможен новый военный мятеж, причем в украинской военной разведке имеют представления относительно того, кто станет лидером бунта.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что российскую верхушку сотрясают конфликты. Мятеж Пригожина – лишь верхушка айсберга, ситуация будет только накаляться.

«Есть много конфликтов внутри российских и путинских даже элит, и они, конечно, будут только нарастать. То, что мы увидели из истории Пригожина – это определенная верхушка айсберга. Внутри там также очень много интересных процессов», - считает Юсов.

Также он намекнул, что в России будет еще один мятеж, а военная разведка имеет представления о том, кто конкретно станет лидером бунта.

«Но если мы сейчас назовем какую-то конкретную фамилию, то мы можем помешать подготовке этого прекрасного проекта и можем помешать воплощению его в жизнь. Поэтому пусть готовятся. Действительно, у умирающей империи есть немало желающих обеспечить себе будущее уже в постпутинской РФ — или в том, что от нее останется», - подчеркнул Андрей Юсов.

«Будут лететь на территорию этой страны»

Кроме того, представитель ГУР, комментируя еще одну атаку беспилотников в центре Москвы, сказал, что подобные инциденты будут продолжаться до тех пор, пока российские оккупационные войска не прекратят войну и не покинут все захваченные территории Украины.

«Именно это и является причиной всех других проблем, которые в последнее время постигли путинскую экономику, инфраструктуру, российскую территорию и все, что на ней находится и связано с войной против Украины. Конечно, это будет продолжаться, пока россияне не покинут территорию Украины и не восстановят украинский суверенитет по состоянию на 1991. Главную причину жители Московии должны понимать: эта беда и беды, которые будут лететь на территорию этой страны, связана с прямым следствием ужасной кровавой преступной войны, развязавшей их государство», - подчеркнул Андрей Юсов.

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