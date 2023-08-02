«Были очень хорошие цены и никаких очередей» 1 2.08.2023, 10:24

2,196

Турагент лишила отдыха на море почти полсотни белорусов.

Эта история уже вышла за пределы небольшого городка Горки в Могилевской области. Местная турагент собрала деньги с желающих отдохнуть в Турции и Египте и перестала выходить на связь. Потерпевших уже 49 человек. Каждый из них заплатил за обещания о долгожданном отдыхе в среднем по $2 тыс. «Онлайнер» пообщался с людьми, которые не увидели ни моря, ни своих денег.

Татьяна — индивидуальный предприниматель, в турбизнесе с 2013 года. Замужем, воспитывает троих детей. Многие в Горках (и не только) приходили за путевками в ее турагентство «Фиеста-тур». Отзывов о нем нет, сайта — тоже. С привлечением клиентов тут отлично справлялось сарафанное радио (большинству потерпевших Татьяну рекомендовали знакомые). В общем, почти 10 лет женщина успешно продавала людям туры в Египет, Турцию, Тунис, Доминикану, Грецию, Болгарию, в санатории и на экскурсии. Туристы были счастливы и довольны, улетали и прилетали без нареканий. Но с февраля 2022 года что-то пошло не так.

«Взяли тур на €100 дешевле и прокатили чемоданы до Минска»

Станислав родом из Могилева. Про турагентство «Фиеста-тур» он и знать бы не знал, если бы не хвалебные рассказы знакомых. На моря должен был отправиться 23 июля, но вместо этого сходил в милицию, чтобы написать заявление.

— Мы собрались на отдых, и знакомые посоветовали нам именно это агентство: цены неплохие, очередей нет, куча горящих туров. На тот момент мы рассматривали еще одно турагентство, но Татьяна предложила тур на €100 дешевле. Да, скупой платит дважды — мы никуда не улетели.

Сошлись на путешествии в Турцию с вылетом из Минска 23 июля. Я оплатил 5300 рублей за 7 ночей. Ваучеры Татьяна не скидывала, а я и не паниковал: время еще было, я ждал. Неделя, сутки, пару часов до вылета — а билетов все нет. Пакую чемоданы и выезжаю из Могилева, а Татьяны и след простыл. Понятное дело, появляется волнение: последний день, а у тебя никаких документов на руках. Прошу родителей съездить к ней в офис, и тут нам сообщают, что она задержана. Как оказалось, билеты на самолет нам никто не забронировал, а турагентство и вовсе закрыто.

Объяснений с ее стороны никаких, сплетни ходят всякие, но куда делись деньги, никто не знает. Пока люди пишут заявления.

«Снизила цену на треть, и я поехал в банк менять деньги»

Дмитрий планировал отдохнуть в Египте. В марте его знакомые взяли горящие путевки в агентстве «Фиеста-тур», удачно слетали и поделились впечатлениями. Через пару дней ему позвонила Татьяна.

— Ценник в Египет на семью (двое взрослых и двое детей) сперва был $2700, через пару дней — $2500, потом — $2300, — рассказывает мужчина.

Дмитрий был непоколебим, но 31 марта ему поступило предложение, от которого невозможно отказаться: тур за $2000. Скинув треть цены, мужчина поехал в банк менять доллары и направился в офис к Татьяне.

— Завез ей 5640 рублей, мы заключили договор. Не сразу, но после просьбы она выдала и чек. Вылет у меня должен быть 9 августа. На этом все. В милиции говорят, что никто никуда не полетит и что денег у нее нет.

Узнав от знакомых, что я, как и они, попал, сразу стал звонить ей, чтобы выяснить, что к чему. Трубку она не берет, но через три минуты перезванивает и уверяет, что у меня все будет хорошо, ведь я лечу тем же рейсом, что и ее родственники. Однако терзания не отпускали. Я попросил у нее о встрече, чтобы посмотреть бронь и отели. Она стала кормить завтраками, а потом и вовсе перестала выходить на связь. Решил проверить, а есть ли бронь на самолет на мое имя. Ее никто не делал.

К слову, о ее родственниках, которые должны были лететь с нами на одном рейсе: мы вместе с ними и писали заявление в милицию.

«Я ей сказала, что не хочу лететь. Зачем тогда врать, если ничего не забронировано?»

Анастасия с семьей планировали поездку в Турцию и стали мониторить предложения: заказывать в Минске или в Могилеве? А может, поискать по месту? Нашли «Фиеста-тур».

— Мой муж стрижется в том же здании, где находится офис Татьяны. Там ему и рассказали про выгодные путевки. Мы связались с ней 17 июля. Нам предложили отель, но бронь нужно было подтвердить быстро. Однако мы никуда не спешили: заберут — значит, не судьба. Через какое-то время она перезвонила, сбросила еще несколько туров, и на один из них мы запали. Предложение вновь оказалось горящим, и нужно было подъехать с документами в тот же день.

Мы скинули фото паспортов вечером, а поутру меня переклинило: в Турции же жара! Не хочется рисковать здоровьем детей. В семь утра я ей сказала, что мы никуда не полетим. Она стала переубеждать: мол, билеты на самолет и отель она уже забронировала, так что ей влетит штраф. Я почувствовала себя виноватой, что подставляю человека. Думаю, ладно, значит, поедем. И отдала ей деньги — 7874 рубля. Договор, чеки — с этим все было хорошо. Она проверила данные, даты вылета, отели и паспортные данные.

Вылет должен был быть вчера. Она обещала на прошлой неделе связаться с нами и передать все билеты. Нам позвонила парикмахерша и сказала, что ее тоже обманули. Деньги я передала Татьяне 19 июля, а уже 21-го пошла писать заявление в милицию.

Я же ей говорила, что хочу отказаться. Если ты ничего не забронировала, так зачем тогда придумывала сказки про штраф? Но она же настояла и сказала, что забронировала, еще и меня виноватой сделала.

Возле отделения милиции мы встретились с потерпевшими. Там было несколько человек, и все обсуждали эту ситуацию. Тогда Татьяна еще была в офисе, и я пошла к ней, чтобы понять, что к чему. Она была на нервах, уже и не вспомнила моего имени, хотя два дня назад мы общались как подружки. Она сказала, что брони на меня нет. Я спрашиваю почему — отвечает: не получилось. Она так и не смогла объяснить причину. Рядом сидел ее муж, который рассказал, что Татьяна вложила все деньги в финансовую пирамиду. Так это или нет, никто не знает.

Сумма ущерба — более 280 тысяч рублей

Местные следователи уже взялись за это дело. По их данным, пострадавших 49 человек, а сумма ущерба более 280 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 — «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» — УК Беларуси (от 3 до 10 лет с конфискацией имущества). Женщина задержана.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».