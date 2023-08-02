Нигер, «Вагнер» и «объявление войны» 1 Юрий Сафронов, Наталия Данилова, «Новая газета. Европа»

2.08.2023, 10:33

2,888

Фото: AP

Кто стоит за новым путчем в Африке?

В 26-миллионном Нигере после захвата власти хунтой обстановка стала взрывоопасной: разные стороны угрожают войной, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что происходящее напоминает «все обычные составляющие дестабилизации в российско-африканском стиле». Президент Макрон — после того, как в воскресенье было атаковано французское посольство в Ниамее, столице Нигера, — пообещал «немедленный и жесткий ответ» на «любое (новое) нападение на французских граждан, армию, дипломатов или французские базы». Атаковали посольство участники многотысячной манифестации, у многих из которых в руках были российские флаги.

С чего началось

Законного президента Мохамеда Базума, избранного всего два с небольшим года назад, путчисты — во главе с командиром президентской гвардии Абдурахманом Тчиани — 26 июля взяли под стражу и объявили о переходе власти к созданному ими «Национальному совету по защите родины» (CNSP). Тчиани — которого, как сообщают источники, президент собирался отстранить от командования гвардией, — сам стал «президентом». Не признанным, впрочем, пока почти нигде, кроме как в трех странах, в которых, по данным СМИ, «работают» вагнеровцы — Мали, Буркина-Фасо, Гвинея.

При этом хозяин африканской «кувалды» РФ г-н Пригожин записал 27 июля видеообращение, в котором назвал переворот в Нигере «обретением независимости от колонизаторов» и фактически сделал путчистам «коммерческое» предложение, уверенно — хоть и безосновательно — заявив, что «тысяча бойцов «Вагнера» способны навести порядок и уничтожить террористов».

Один из «пригожинских» телеграм-каналов написал, что «переворот в Нигере продолжает укреплять позиции и влияние России и «Вагнера» в Африке».

Нападение на посольство Франции

30 июля во время многотысячной демонстрации в поддержку путчистов в Ниамее в толпе были замечены десятки российских флагов — что можно приписать, в том числе, усилиям довольно хорошо развитой в этом регионе Африки пророссийской пропаганды (рядом — Мали, Буркина-Фасо и ЦАР, где вагнеровцы играют важную роль и в силовом аппарате, и в деле распространения кремлевских «нарративов»).

Демонстрация была организована «гражданским движением» M62, которое было создано в августе 2022 года и официально не имеет отношения к России, хотя именно оно, по данным Le Parisien и France-Presse, раздавало манифестантам российские флаги.

Ранее движение протестовало против проводимой французской армией в Сахеле антитеррористической операции «Бархан».

Нигер — после того, как путчисты в Мали (активно поддерживаемые Москвой) потребовали от французов покинуть страну, — стал главным местом дислокации их военного контингента.

В Нигере — 1500 французских военных (не считая бойцов спецподразделений, чье число не называется) и 1200 американских.

M62 «предостерегла» ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств) и Францию «от любого военного вмешательства в дела Нигера» и потребовала «немедленного ухода французских войск и французского посла».

Манифестанты кричали пророссийские лозунги, а вскоре десятки из них попытались силой ворваться на территорию посольства Франции. Прежде чем их разогнали слезоточивым газом правоохранители, они сорвали табличку посольства, растоптали и «заменили» флагами России и Нигера.

Санкции, обвинения и ультиматумы

Макрон, который накануне собирал по поводу ситуации в Нигере заседание Национального совета безопасности и обороны, отреагировал очень быстро, сказав еще, что «не потерпит никаких нападений на Францию и ее интересы».

Нигерские путчисты в ответ обвинили Париж в намерении применить военную силу в стране.

Расположенный в самом сердце Сахеля, Нигер является последним союзником, с которым Франция поддерживает так называемое боевое партнерство против джихадистов в этом регионе, подорванном нестабильностью и нападениями джихадистских групп, отмечает AFP.

Нигер, страдающий от нападений групп, связанных с (запрещенными в РФ) ИГИЛ и «Аль-Каидой», стал третьей страной в регионе, где с 2020 года произошел государственный переворот. До этого были Мали и Буркина-Фасо.

29 июля МИД Франции заявил, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру (страна занимала второе место по объему французской помощи африканским государствам).

31 июля нигерская хунта объявила о «немедленной приостановке» экспорта урана и золота во Францию.

Представители хунты также обвинили французов в том, что в воскресенье они якобы применили летальное оружие для разгона демонстрантов перед своим посольством в Ниамее. Путчисты также заявили, что Франция планирует военную интервенцию.

И рассказали (это сделал по гостелевидению полковник Амаду Абдраман), что глава свергнутого правительства Хассуми Масуду якобы «разрешил» Парижу «нанести удары» по президентскому дворцу, чтобы таким образом «освободить» свергнутого президента.

Трудно сказать, насколько это эффективный способ «освобождения».

Хотя Макрон в своем воскресном заявлении не только грозил «немедленным» ответом в случае нападения на французов, но и подчеркнул, что «Франция поддерживает все региональные инициативы», направленные на «восстановление конституционного порядка» и возвращение избранного президента Мохаммеда Базума.

В тот же день собравшиеся на экстренное заседание лидеры стран ЭКОВАС приняли резолюцию с требованием «немедленного освобождения» президента Базума и «полного восстановления конституционного порядка в Республике Нигер». Если эти требования «не будут выполнены в течение одной недели», ЭКОВАС «примет все необходимые меры», и «эти меры могут включать применение силы», говорится в резолюции.

ЭКОВАС также объявил о введении «экономической блокады» Нигера, входящего в пятерку самых бедных стран Африки, несмотря на ее урановые ресурсы. Организация решила «приостановить все коммерческие и финансовые операции» между своими государствами-членами и Нигером и заморозить активы «военных чиновников, причастных к попытке государственного переворота».

Вашингтон тоже заявил о своей «непоколебимой поддержке» президента Базума, заверив, что переворот поставил под угрозу партнерство между Соединенными Штатами и Нигером. (США в последнее время тоже активно помогали Нигеру: в марте страну посещал госсекретарь Блинкен, назвавший ее «образцом демократии» в Африке и объявивший о предоставлении прямой помощи в размере 150 миллионов долларов.)

«Мы присоединяемся к ЭКОВАС и лидерам региона в призыве к немедленному освобождению президента Мохамеда Базума и его семьи и возвращению всех государственных функций законному и демократически избранному правительству», — говорится в заявлении госсекретаря Блинкена.

Не признал путчистов и Африканский союз, который в пятницу, 28 июля, поставил им 15-дневный ультиматум с требованием восстановления «конституционной власти».

Европейский союз предупредил в понедельник, 31-го, что привлечет путчистов к ответственности «за любое нападение на гражданских лиц, дипломатический персонал или объекты».

Германия и Испания также объявили о приостановке своей помощи Нигеру.

Официально против путча выступила и Москва.

31 июля, несмотря на международные реакции, хунта продолжила свои действия, арестовав четырех министров: внутренних дел, нефтяной промышленности, горнодобывающей промышленности и транспорта. Источники, близкие к администрации президента, также сообщили AFP об аресте министра высшего образования.

Лидер бывшей правящей партии и министр нефти Махамане Сани Махамаду (по совместительству — сын экс-президента страны (2011–2021) Махамаду Иссуфу) также был арестован.

Челнок из Чада

В качестве посредника попытаться урегулировать конфликт отправился президент Чада Махамат Деби, чья страна не является членом ЭКОВАС, но является соседом Нигера и союзником Франции.

Вечером 30 июля он провел несколько часов в Ниамее, чтобы «посмотреть, что он может внести в урегулирование кризиса». Деби встретился с отстраненным президентом Мохамедом Базумом, опубликовав его фотографию, на которой тот улыбается, что стало первым изображением президента Нигерии после путча.

Деби также встретился и с экс-президентом Махамаду Иссуфу, и с главой хунты Тчиани и «передал ему сообщение от ЭКОВАС».

Бывший президент Иссуфу также объявил в воскресенье, что работает над «поиском выхода из кризиса путем переговоров», чтобы «освободить» своего преемника Мохамеда Базума и «восстановить его в должности».

Задача не является невыполнимой, заверила 31 июля министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Она опровергла обвинения хунты в том, что Франция хотела бы «вмешаться военным путем».

«Это ложь», — сказала госпожа министр в эфире телеканала BFM.

«Мы стали свидетелями организованной демонстрации, (…), насильственной, чрезвычайно опасной, с появившимися коктейлями Молотова, российскими флагами, антифранцузскими лозунгами, скопированными с того, что можно было видеть в других местах», — сказала Колонна, отмечая «все обычные составляющие дестабилизации в российско-африканском стиле».

Затем ее спросили о роли России в организации переворота, на что она ответила: «Россия пытается извлечь из этого выгоду. Это гипотеза».

В совместном заявлении в понедельник министерства иностранных дел и обороны Франции опровергли любое использование «летальных средств», ответив на обвинения хунты в стрельбе «французскими боевыми патронами» по демонстрантам.

Мали, Буркина-Фасо, далее Нигер?

Правительства Мали и Буркина-Фасо, сами появившиеся в результате государственных переворотов, выпустили совместное заявление, в котором «предупреждают, что любое военное вмешательство против Нигера будет равносильно объявлению войны Буркина-Фасо и Мали».

Оба правительства также предупредили, что «любое военное вмешательство против Нигера повлечет за собой выход Буркина-Фасо и Мали из ЭКОВАС, а также принятие мер самообороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера».

В отдельном коммюнике еще и Гвинея, правительство которой также возникло в результате госпереворота, «выражает свое несогласие с санкциями, за которые выступает ЭКОВАС», и с угрозой «военного вмешательства». Гвинея решила (как и Мали, и Буркина-Фасо) не применять эти санкции, которые она считает незаконными и бесчеловечными».

В Елисейском дворце заявили, что президент Макрон «активно следит за текущей ситуацией». «Он смог несколько раз пообщаться с президентами Базумом и Иссуфу, а также с главами государств-членов ЭКОВАС, в частности — с президентами Нигерии, Чада, Кот-д'Ивуара, Бенина и Сенегала и с нашими европейскими и международными партнерами, участвующими в разрешении нигерского кризиса», — уточнили в администрации.

В Нигере, по данным МИДа Франции, находятся «от 500 до 600» «гражданских» французов. В случае обострения ситуации Париж может принять решение об их эвакуации с помощью французских военных. Утром во вторник такое решение было принято.

Юрий Сафронов, Наталия Данилова, «Новая газета. Европа»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».