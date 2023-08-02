Какой автомобиль можно купить за 500$ в Беларуси 6 2.08.2023, 10:38

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Такой Ford Sierra 1987 года выпуска продают в Витебске за 500$. Говорят, даже кузов нормальный, что редкость. но есть другие нюансы

Иногда возникает потребность в машине, которую «не жалко».

Говорят, если нет кузова – нет и авто. Эта поговорка касается большинства авто, которые продают за 500$ в Беларуси. Но иногда возникает потребность в автомобиле, который «не жалко». На дачу ездить, на стройку прицеп таскать, или на рыбалку да по грибы. Среди предложений из этого ценового сегмента для таких хозяйственных нужд можно что-то и подобрать. «Ганцавіцкі час» посмотрел, что предлагают в группе авто по 500$.

Peugeot 405

Авто 1993 года продают в Минске за 430$. Механика, 1.8 л, бензин (пропан-бутан), 300 000 км, передний привод, бордовый.

«На ходу, заменено лобовое, комплект сцепление LUK 5т. км назад, литые диски, салон в нормальном состоянии, двигатель от Peugeot 406 1.8 газ-бензин. Нужно менять бензобак (на газу можно ездить). С машиной отдам новый бампер», – пишет владелец.

В свое время была очень популярная машина. За 10 лет выпуска (1987-1997) было произведено более 5 млн штук. Кстати, удивительно, что в Египте и Иране она выпускалась с 1995 по 2020 годы. А в Азербайджане ее выпускают до сих пор!

В 1988 году был признан «Европейским автомобилем года».

Audi 80 B2

Еще одна легенда. Этот авто 1985 года выпуска с мотором 1,8 продают за 900 рублей (297 долларов по сегодняшнему курсу).

Владелец пишет, что «двигатель заводится и может ехать». Это уже удивительно для 38-летней машины. Если думаете, что такой хлам никому не нужен, то в комментариях уже 6 желающих накинулись с вопросом «Где находится?». Так что спрос есть)

Audi 80 B2 выпускали с 1978 по 1986 год. Было выпущено более 1,6 миллиона экземпляров.

Opel Astra F

Авто 1992 года продают в Слониме. Механика, 1.6 л, бензин, 400 000 км.

«Пороги варить, низа дверей делать, на капоте краска облезла, ручник перестал держать. Ездит каждый день», — пишет владелец.

Действительно, снизу подгнившая. Но на дачу ездить пойдет.

Это первое поколение Opel Astra. Выпускалось с 1991 по 1998 год. Изначально выпускали в кузове хэтчбек (как на фото), затем появились универсал, фургон и седан. Кабриолет выпускали до 2000 года. для этой машины была широкая линейка моторов.

Volvo 460

В Минске эту машину 1991 года продают за 600 долларов. Но уместен торг. Механика, 1.7 л, бензин, 270 000 км.

«На ходу, едет бодро», – пишет владелец. Но признает, что нюансы есть по кузову.

Автомобиль выпускался с 1987 по 1996 годы на заводе в Нидерландах в кузовах хэтчбэк и седан. Всего таких машин сделали 220 тысяч штук.

Москвич 2140

В Бресте за это авто 1984 года выпуска хотят 550 долларов. Механика, 1.5 л, бензин, задний привод.

«Крепкий москвич. На ходу. Дыр в полу нет, пороги донкратятся. Свет горит. Из нюансов буксует сцепление. Переоформление обязательно. Снят с учета. Торг», – пишет владелец.

Вероятно, машина мало ездила, если не успела сгнить. Ее зарубежные коллеги тех лет успели и километраж намотать, и сгнить. Но, тем не менее, в комментариях нашелся удивленный, который упрекнул автора объявления: «Ты чего, валютой ошибся?»

Volkswagen Jetta

Автомобиль 1991 года выпуска продают в Борисове за 1400 рублей (примерно 466 долларов). Механика, 1.6 л, бензин, 324 072 км.

«На уверенном ходу, бывает может подтроить, кузов более менее, но нужно варить», – написал владелец.

В общем, для поездок з грибами да на дачу что-то можно выбрать. Но надеяться, что тридцатилетнее авто вам долго прослужит – это сомнительная затея. Не известно, какого кота в мешке можно купить.

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