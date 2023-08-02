Мощные взрывы в Крыму: движение на Керченском мосту перекрыто 2.08.2023, 10:40

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Под Симферополем в небо поднялась огромная «шапка» дыма.

В Крыму произошли сильные взрывы во вторник, 2 августа из-за чего российские оккупанты перекрыли движение по Керченскому мосту. О «хлопках» сообщают в Симферополе и районе, а также в Новофедоровке и Гвардейском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал «Крымский ветер».

«Что там грохочет в Симферополе?» - говорится в сообщении.

По данным ЧП/Симферополь, в Симферопольском районе, в Гвардейском очень мощный взрыв и «шапка» в воздухе.

А в Новофедоровке сработала российская ПВО.

«Вроде как росПВО сработала. Надеемся, что неудачно», - констатируют в «Крымский ветер».

Уже известно, что из-за взрывов движение по Керченскому мосту временно перекрыто.

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