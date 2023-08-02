Россия превратилась в посмешище

Россия превратилась в посмешище2
- Ян Валетов
- 2.08.2023, 10:51
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Мы увидим еще более унизительные трансформации.
Мне просто интересно, кто-нибудь верит Путину? Например, тот журналист, что задал вопрос про будущее Украины после «победы»?
Он верит в их победу? Он верит в то, что Россия сражается с неонацизмом в Украине?
Какой уровень доверия, я бы сказал даже не доверия, а слепой веры надо иметь, чтобы воспринимать тот бред, что говорит Путин? Ведь не на вопрос отвечает - откуда у него видение будущего? - а просто выливает на слушателей очередную ложь.
И эту ложь россияне съедят и благополучно переварят.
Совсем недавно был съеден и переварен пассаж про то, что РФ устав ООН не нарушала.
И ни на кого не нападала.
Вообще-то РФ защищается от агрессии запада и противостоит силам НАТО.
Ложь, ложь и еще раз ложь...
В малом и в большом.
Я, как житель Днепра, могу ответственно заявить, что пятничный удар «по пункту управления ВСУ» был нанесен по пустому уже полтора года административному зданию СБУ, и по жилому зданию, в котором чудом никого не убило. Зато какие рапорты написаны российскими военными!
Страна победившей диктатуры не способна говорить правду, ей нужна картинка для внутреннего потребления, а не достоверность. В дополненной Путинской реальности на полном серьёзе горят тысячи танков и доблестные российские войска убивают миллиарды коварных нацистов.
И никого внутри страны не интересует реальная картина: десятки тысяч уголовников и маргиналов под российскими флагами грабят, убивают и насилуют, сносят с лица земли города и села в соседней стране, и тысячами гниют неупокоенными в украинской земле.
Фейковая недоимперия с трусливым недорослем-кормчим у руля, стремительно деградирует, превращаясь из члена Большой Восьмерки в подобие Северной Кореи.
На лжи нельзя построить государство, которое будут уважать. А вот превратить страну в посмешище - легко.
Мы услышим еще много удивительных вещей и увидим еще более унизительные трансформации.
Ян Валетов, Telegram