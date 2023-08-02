Разговор был очень коротким: что сделали с временным поверенным Лукашенко в МИД Польши 1 2.08.2023, 10:50

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Представителя диктатора «пропесочили» не только из-за инцидента с вертолетами.

Временного поверенного в делах Беларуси 1 августа вызвали в Министерство иностранных дел Польши, где ему заявили решительный протест из-за инцидента с белорусскими вертолетами, которые нарушили воздушное пространство страны. Об этом рассказал RMF FM замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньски.

Разговор с белорусским дипломатом в МИД был «очень коротким».

— Мы выразили решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства, а также с эскалацией действий против Украины, потому что Беларусь также является замешанной в этой войне, — сообщил Яблоньски.

Он также подчеркнул, что белорусской стороне были переданы и другие претензии. В частности, Варшава отметила снижение уровня безопасности на границе из-за перемещения в нашу страну наемников ЧВК «Вагнера», а также из-за продолжающихся попыток мигрантов незаконно пересечь белорусско-польскую границу.

— Мы против этого и будем защищаться, — отметил Яблоньски.

Напомним, 1 августа в небе над польским селом Беловежа в Подляском воеводстве вблизи польско-белорусской границы заметили белорусские военные вертолеты. Местные жители уверены, что вертолеты пролетели прямо над селом, OSINT-расследователи говорят о залете вглубь польской территории на три километра.

Вечером 1 августа Министерство обороны Польши подтвердило нарушение воздушного пространства страны белорусскими военными вертолетами. Отмечается, что пересечение границы произошло в районе Беловежи на очень малой высоте, что затруднило его обнаружение радиолокационными системами.

В Пентагоне в связи с инцидентом сообщили, что продолжают «очень серьезно относиться к безопасности НАТО».

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