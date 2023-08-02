ВСУ выбили войска РФ со стратегической высоты в районе Клещеевки
- 2.08.2023, 11:01
Бахмутский «котел» закрывается с южного направления.
Аналитики из Института изучения войны (ISW, США), проанализировав карты боев, сообщили, что во вторник, 1 августа 2023 года, Вооруженные силы Украины развивали наступательные действия как минимум на 3 участках линии фронта и достигли локальных успехов.
Эксперты ISW утверждают, что украинские военные продвинулись под Бахмутом Донецкой области и, судя по всему, деоккупировали стратегическую высоту к югу в районе Клещеевки.
Таким образом, контрнаступление ВСУ на этих участках фронта продолжает развиваться, хотя и невысокими темпами.