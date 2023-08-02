«На фразу «мы с ребенком» отвечали: «Мы подумаем, хотим ли вас видеть, и перезвоним» 1 2.08.2023, 11:07

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Как белорусы ищут жилье для путешествий по стране без Booking.com.

С началом полномасштабной войны в Украине популярный сервис для поиска жилья Booking.com прекратил работу в Беларуси. «Наша ніва» спросила у белорусов, как они сейчас ищут место для ночлега в путешествиях по стране и с какими трудностями сталкиваются.

«Что, вы в этом месяце собирались приехать? Я что-то думала, что в следующем»

Полина:

— Мы решили поехать в Брест парами — я с мужем и подруга с парнем. Я взяла на себя все организационные вопросы. Поскольку я человек ответственный, то еще за два месяца начала искать место, где мы будем жить. Несколько дней смотрела объявления на разных сайтах, нашла вариант, который нам понравился. Я созвонилась с женщиной, которая сдавала квартиру, и договорилась с ней — даже внесла 50% предоплаты, так как она очень волновалась, что мы можем не приехать.

Bот за неделю до путешествия я решила на всякий случай созвониться и еще раз все уточнить. Ответ меня шокировал: «Что, вы в этом месяце собирались приехать? Я что-то думала, что в следующем. Нет, в этом нельзя — ваши даты заняты. Могу предложить два варианта: или я возвращаю вам предоплату и вы ищете что-то другое, или приезжайте через месяц». Конечно, мы не стали переносить путешествие.

Хорошо, что женщина все же действительно оперативно вернула деньги. B стрессе искала другое жилье — в общем, удалось найти только хостел. Честно говоря, я их не люблю, но вариантов было не очень много.

«На фразу «мы с ребенком» мне отвечали: «Мы подумаем, хотим ли вас видеть, и перезвоним»

Павел:

— Мы с женой экспромтом решили поехать в Гродно с нашей годовалой дочкой. Честно говоря, жилье искать начали поздно. У меня спонтанно получилось взять хотя бы неделю отдыха летом.

Сначала думали поехать в отель «Кронон Парк», но там свободным был только самый дорогой номер. Поняли, что вариант не для нашего бюджета. Вот тогда я впервые почувствовал, как сильно мне не хватает «Букинга». Нет сайта, где были бы собраны все отели. Надо самому сначала гуглить, искать их сайты, где-то еще нужно позвонить, чтобы уточнить, есть ли свободные места…

Все свободные варианты жене не нравились. Мы решили поискать квартиру — хотелось что-то «инстаграмное» и не очень далеко от центра города. Я искал в realt.by. Удивительно, но найти квартиру, которая нас полностью устроила, мы смогли довольно быстро. Выдохнули и начали планировать отпуск дальше.

Но не все так просто. Мы должны были заехать в понедельник, а перед этим в субботу женщина, с которой я договаривался, написала: «Извиняюсь, но мужчина, который арендует квартиру до вас, решил, что хочет остаться еще на день. То есть вы можете приехать во вторник».

Сказать, что разозлился — это ничего не сказать. Почему то, что у другого человека изменились планы, должно быть моей проблемой? Пусть он новое жилье ищет.

Я решил принципиально найти другую квартиру — и потратил шесть часов на звонки и переписку. Это был какой-то трэш. Сначала я увидел вариант за те же деньги, но с агрогламурным ремонтом и подальше от центра. Позвонил, а там еще и горячую воду как раз отключали. Но мужчина не сдавался: «Да какая вам разница! Вы же не мыться сюда едете». То, что у нас маленький ребенок, он аргументом не посчитал.

Потом было еще много странных разговоров. Где-то на фразу «мы с ребенком» мне отвечали: «Мы подумаем, хотим ли вас видеть, и перезвоним». Где-то мне начинали отвечать в мессенджере и бросали на полуслове. Еще одна женщина (мне кажется, она была не очень трезва), сказала, что мы можем приезжать, если хотим. Я попросил ее прислать мне хотя бы в Viber подтверждение, что мы договорились. Она этого не сделала.

Еще очень злит то, что цена в объявлении никогда не соответствует действительности. Ты звонишь и оказывается, что эта стоимость действительна при заселении одного человека минимум на 10 или даже 14 дней. А для трех человек в неделю — это уже совсем другая история. Плюс выходные дни всегда оплачиваются отдельно — они дороже.

Короче говоря, через шесть часов я сдался. Позвонил первой женщине и сказал, что мы готовы приехать не в понедельник, а во вторник. Кажется, она немного чувствовала вину, потому что пообещала посчитать все дни по прейскуранту будней.

Но я до последнего очень волновался заселят ли нас — а вдруг предыдущий арендатор снова решит остаться на несколько дней? К счастью, все прошло замечательно.

«Ты пытаешься забронировать жилье и не получаешь подтверждение часами»

Марина:

— Мы с подругами решили поехать в Витебск на выходные. Я слышала, что «Куфар» создал сервис поиска жилья типа «Букинг» и решила попробовать.

Я забронировала квартиру. Но потом мне нужно было уточнить один вопрос у хозяина и на это потребовалось много времени. На сообщения он не отвечал, а отыскать его номер было сложно. Наконец мы созвонились и он как бы между прочим сказал, что в квартире не будет горячей воды. «Вы согласны?» Мне хотелось кричать на него. За 350 рублей за две ночи — и без горячей воды?! Скидку он за неудобство даже не подумал предложить. Конечно мы несогласны! Я сказала парню, чтобы он отменил бронь. Произошло это за два дня до поездки.

Я попыталась отыскать другой вариант через «Куфар». Но просто зря потратила время. Ты пытаешься забронировать жилье и не получаешь подтверждение часами.

В итоге начала гуглить. Нашла какой-то местный сайт и начала звонить. Конечно, многое было занято, но найти свободное жилье удалось. Печально, то, что раньше можно было сделать минут за 15, сейчас занимает полдня — еще и с бесконечными звонками и разговорами.

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