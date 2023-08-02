Лучше бы в фонтан нырнул Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

2.08.2023, 11:09

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Путин «забронзовел» окончательно.

Великий геополитик выпустил казенное поздравление на день ВДВ. Читать это ни один нормальный человек не будет, разве что глазами пробежит.

Забронзовел. Потерял даже ограниченную «народность». А вот не так надо было.

Вышел, чтобы, пресс-секретарь Дмитрий Песков и объявил, что сегодня, 2-го августа, в фонтане на ВДНХ состоится совместное распитие алкоголя ветеранов ВДВ и президента, с последующим совестным купанием в фонтане Дружбы народов. Приглашаются все желающие. Губернатор Беглов, мол, в Питере, при виде полосатых парашютистов фонтаны глушит, а великий геополитик решил в Москве иначе.

Народ, конечно, толпою повалит смотреть на такое диво – великий Пу а тельняшке и голубом берете полощется в фонтане, обнимаясь с пузатыми и небритыми ветеранами-парашютистами. Часть из них, конечно, переодетые люди из ФСО, включая блондинку, которая и уху ела, и в церкви стояла, охраняя благополучие шефа. Не без этого.

И вот, представьте, что, выйдя из-под струй фонтана, выругавшись, выпив водочки и закусив шашлычком, порозовевший, словно порося, великий геополитик вдруг объявит о завершении спецоперации. Тогда уже вся публика полезет в фонтан на радостях омываться. Зазвучат взрывы петард, начнутся фейерверки.

Правда, следующим утром явится журналистам мрачный Песков и сообщит, что в фонтане был двойник № 5. Сделав заявление о спецоперации, он превысил свои полномочия. Поэтому сейчас задержан, а спецоперация продолжается. И «все идет по плану».

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