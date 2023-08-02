Автомобиль протаранил ворота посольства РФ в Кишиневе 2.08.2023, 11:17

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Водителя «Мерседеса» задержали.

В Кишиневе автомобиль протаранил ворота российского посольства, сообщает пресс-служба полиции Молдовы.

Инцидент произошел утром 2 августа, около 6:00 по местному времени. Протаранив ворота диппредставительства, водитель «Мерседеса» попытался скрыться от полицейских.

По пути он протаранил еще два автомобиля. В итоге, водитель «Мерседеса» был задержан.

Как уточняет полиция, в результате столкновения с другими автомобилями, жертв нет. О пострадавших ничего не сообщается.

Также полиция не говорит ничего о возможных мотивах водителя «Мерседеса».

26 июля МИД Молдовы объявил о высылке из страны 45 российских дипломатов и сотрудников посольства. Это решение было связано с «многочисленными недружественными действиями» России, заявили тогда в ведомстве.

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