Минфин не смог разместить 400 миллионов рублей в депозиты 2.08.2023, 11:29

Банки не проявили интерес.

Белорусская валютно-фондовая биржа сообщает, что 1 августа не состоялись три депозитных аукциона, на которых Минфин хотел разместить рубли. Причина — отсутствие заявок от участников на привлечение денег, говорится в пресс-релизе БВФБ.

Минимальная ставка, при которой Минфин был готов рассмотреть предложение, составляла 9,5% годовых.

По оценкам экономистов, отмечает Office Life, проведение депозитных аукционов говорит о том, что в бюджете — избыток денег (доходы превышают расходы) и Минфин хотел подзаработать. Но оказалось, что банкам свои рубли девать некуда. По данным Белстата, задолженность организаций по кредитам и займам за пять месяцев практически не выросла.

А по данным Нацбанка, профицит рублевой ликвидности в банковской системе по итогам полугодия составляет 1,9 млрд рублей.

Минфин хотел разместить на депозитах в белорусских банках 400 млн рублей. Банкам предлагались три лота: 100 млн рублей и два по 150 млн со сроком размещения — 35 и 56 дней.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».