Британская разведка сообщила о крупной проблеме армии РФ в Украине 2.08.2023, 11:35

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Кремль пытается ее решить, набирая офицеров из Бурятии и срочников из Иркутской области.

России вряд ли удастся укомплектовать создаваемые крупные воинские соединения без проведения новой волны мобилизации, говорится в сообщении британской военной разведки.

Формирование новых армий в июне анонсировали в Генштабе РФ. Потеря россиян в Украине настолько велики, что компенсировать их можно только новой мобилизацией.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления российского Генштаба РФ Бурдинский в начале июня анонсировал создание в России в 2023 году двух новых армий (общевойсковой и воздушной), пяти дивизий и 26 бригад.

По данным британской разведки, среди создаваемых в последние два месяца в России подразделений — 25-я общевойсковая армия.

О том что в России «возрождают» 25-ю общевойсковую армию (она существовала в СССР с 1941 по 1945 годы), в середине мая сообщало издание «Люди Байкала».

По данным журналистов, в нее пытались набрать офицеров из Бурятии и срочников из Иркутской области.

Без новой большой волны мобилизации российская армия, вероятно, не сможет найти достаточно военных, чтобы создать хотя бы одну новую армию, говорится в сообщении британский разведки.

Также в разведке добавили, что после вторжения в Украину российская армия в основном задействовала мобилизованных и резервистов для пополнения существующих формирований или в составе теробороны.

Россия не создавала новые общевойсковые соединения: исключением стал 3-й армейский корпус, который плохо показал себя на поле боя.

В июне американский Институт изучения войны (ISW) обращал внимание на заявление Бурдинского о намерении создать новые крупные формирования.

Аналитики отмечали, что на тот момент Минобороны не предпринимало действий, которые позволили бы реализовать эти планы к концу 2023 года.

На прошлой неделе Госдума и Совфед РФ приняли сразу несколько законов, написанных, по словам главы комитета Госдумы по обороне Картаполова, «под большую войну, под общую мобилизацию».

Эти нормы расширяют возраст призыва на срочную службу (призывать будут с 18 до 30 лет), увеличивают штрафы за неявку по повестке и вводят ответственность для должностных лиц, которые отказываются помогать военкомату в мобилизации, а также запрещают выезд из России в день отправки повестки.

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