Шенген для белорусов: есть ли еще шанс получить визу до конца сезона отпусков? 2.08.2023, 11:36

Свободных дат на подачу не так уж много.

Сезон отпусков в самом разгаре, но времени для того, чтобы успеть получить визу и поехать на отдых до конца теплого сезона, уже совсем мало. Чтобы организовать поездку в страны Шенгенской зоны, придется приложить усилия. Визы с туристической целью сегодня выдают представительства 15 стран. Но даже опытные туроператоры, выступающие посредниками, не гарантируют, что ваше запланированное путешествие состоится. Myfin посмотрел, где, как и за сколько можно оформить шенгенские визы в этом сезоне.

Кто дает туристический шенген и на каких условиях

Визы категории С без приглашения от родственников и знакомых предоставляют Венгрия, Греция, Испания, Италия, Франция, Германия (через посольство этой страны в Беларуси также оформляются визы в Нидерланды, Словению, Бельгию, Австрию и Люксембург), Хорватия, Дания. В Москве можно получить визы Швеции и Швейцарии.

Самый простой, быстрый, но не слишком бюджетный вариант ‒ покупка тура за границу с предоставлением визовой поддержки. В этом случае визу гарантированно оформят Венгрия, Греция, Испания. Но, как отмечают туроператоры, такие путешествия стоит планировать на осень, потому что даже в лояльном к белорусским туристам венгерском визовом центре документы сейчас рассматриваются не менее 3 недель.

Визы под туры охотно открывают Италия, Франция и Германия – процент отказа в таких случаях минимальный. Но вот свободных мест на подачу документов в ближайшие месяцы нет.

Обращение в визовые центры через посредников за шенгенской визой категории С для туристов без покупки тура возможно в представительствах Испании в Москве и Минске, но туроператоры предупреждают: ждать свободной даты нередко приходится больше месяца, а рассмотрение документов может занять до 6 недель.

‒ Проще подаваться на визу через визовый центр Греции, там рассмотрение документов сейчас занимает около двух недель и свободные слоты на август есть, ‒ рассказала представитель одной из туристических компаний.

С Хорватией по вопросам оформления туристических виз белорусские посредники предпочитают не работать. Номинально возможность получить шенген через визовый центр этой страны есть. Но на практике очень много отказов, а сама процедура рассмотрения документов может растянуться на несколько месяцев.

С чем придется столкнуться при оформлении шенгена?

Самая распространенная проблема – «поймать» в визовом центре, консульстве или посольстве свободную дату для подачи документов. Отчасти это связано с посреднической деятельностью туристических компаний, которые отслеживают слоты и предлагают услуги записи на подачу документов за дополнительную плату. Но даже туроператоры признаются, что успеть сделать шенгенскую визу до конца лета вряд ли удастся.

‒ Свободных дат на подачу не так уж много ‒ если слоты появляются, то их тут же бронируют. Например, на туристические визы в Германию запись ведется уже на январь-февраль следующего года, ‒ рассказала сотрудница визового отдела одной из туристических компаний.

При этом сроки рассмотрения документов из-за большого наплыва желающих отдохнуть за границей увеличились ‒ вместо традиционных 10‒15 дней могут составлять до 6‒7 недель.

С начала сезона отпусков процент отказов по туристическим визам в таких странах, как Греция и Италия, сократился. Однако нужно быть готовым к тому, что стремление получить шенгенскую визу успехом не увенчается ‒ эти страны по-прежнему находят причины для отказа примерно в 15‒20% случаев.

Заранее предугадать, на какой именно срок будет оформлена шенгенская виза, невозможно. Все чаще белорусы получают ее под конкретные даты для разовой поездки. Можно потратить приличную сумму на услуги посредников и консульский сбор, а в итоге получить шенген сроком менее чем на месяц.

Еще одна проблема – финансовое обеспечение поездки. В одной из туристических компаний отметили, что для гарантированного получения визы советуют своим клиентам иметь на счету 100‒110 евро на каждый день пребывания за границей. Таким образом, для двухнедельного путешествия нужно документально подтвердить наличие порядка 1500 евро. Также практически все страны, в представительствах которых открываются шенгенские визы для белорусов, требуют документы, подтверждающие бронь либо оплату номера в отеле на весь срок путешествия. Дополнительное условие ‒ забронированные билеты на автобус либо самолет.

Альтернатива туристической визе: на что можно рассчитывать?

Если в странах ЕС проживают родственники или друзья, можно попытаться оформить гостевую шенгенскую визу по их приглашению. Ее открывают представительства Польши, Германии, Франции, Словакии, Греции, Италии и Испании.

‒ Не так давно выдачу гостевых виз для белорусов возобновила Латвия, но оформить их можно только для близких родственников, ‒ рассказала сотрудница визового отдела одной из туристических компаний.

Без особых проблем и за довольно короткий срок можно получить рабочую визу в Польшу, но обойдется она в довольно круглую сумму – от 1000 рублей и выше. Сюда входят затраты на оформление приглашения на работу принимающей стороной, услуги посредника и страховка, которая оформляется на год, а также консульский сбор и услуги визового центра. Правда, туроператоры честно предупреждают: на отдых по рабочей визе съездить, скорее всего, удастся только один раз.

Затраты на оформление шенгена

Если пройти все этапы получения визы самостоятельно, то расходы будут минимальными – 35 евро на консульский сбор (Швейцария и Дания открывают шенген белорусам за 80 евро) и от 11 евро на услуги визового центра (зависит от страны, которая предоставляет визу). Дополнительно при подаче документов придется оплатить страховку, которая оформляется на время пребывания за границей. Например, если вы едете на 10 дней, то страховой полис в страны Шенгенской зоны обойдется примерно в 8‒12 евро.

При обращении к посредникам туристическая либо гостевая визы будут стоит значительно дороже. Расценки на их услуги стартуют от 250 рублей только за бронирование слота на подачу документов в визовый центр.

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