Британец хочет вернуть сотни миллионов долларов, вложенные в солнечную электростанцию в Беларуси 20 2.08.2023, 11:50

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Он намерен обратиться в арбитраж ICSID.

Гражданин Великобритании требует от властей Беларуси компенсировать ему сотни миллионов долларов, которые он инвестировал в строительство солнечной электростанции на загрязненных территориях в Чериковском районе Могилевской области. Он подал соответствующее уведомление о споре 26 июля 2023 года. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на издание Investment Arbitration Reporter.

Бизнесмен ссылается на соглашение Великобритании и Беларуси о содействии осуществлению и защите инвестиций и заявляет о различных нарушениях белорусской стороны, включая незаконную экспроприацию.

В уведомлении говорится, что правительству Беларуси предлагается начать мирные переговоры и дается три месяца на обдумывание. В противном случае бизнесмен обратится в арбитраж ICSID. Он требует компенсацию, равную полной рыночной стоимости его инвестиций, оцениваемой в сотни миллионов долларов.

Речь идет о строительстве крупнейшей в Беларуси солнечной электростанции в районе выселенной деревни Ближняя Речица Чериковского района Могилевской области. Там установлено 388 090 фотоэлектрических модулей.

Инвестиционный договор на строительство фотоэлектрической станции для производства электрической энергии был заключен в 2014 году. Непосредственно строительные работы начались в сентябре 2018 года. Генеральным подрядчиком выступило ЗАО «Белзарубежстрой», заказчиком — ООО «Солар Лэнд», а инвестиции в этот проект вложила ирландская компания «Камелиасайд Лимитед» (Cameliaside Limited) — бенефициар Киабод Тутонян Машад. 22 сентября 2021 года был подписан акт ввода объекта в эксплуатацию. Первым месяцем коммерческой эксплуатации стал февраль 2022 года.

За весь период реализации инвестпроекта сумма инвестиций в основной капитал составила 372,51 млн белорусских рублей. В год здесь планировалось вырабатывать 137,79 миллиона кВт∙ч.

Об этом крупнейшем проекте много писали белорусские государственные медиа, а местная вертикаль приводила его как пример «успешно реализованного инвестпроекта» в юго-восточных районах Могилевской области, где для инвесторов предоставляются льготы и преференции под гарантии государства.

На самом деле новому проекту дали проработать буквально несколько месяцев. Как говорится в уведомлении, уже в мае 2022 года электростанция была отключена от национальной энергосистемы без предварительного уведомления из-за предполагаемых проблем с качеством производимой электроэнергии.

Проблемы у инвестора начались еще на предварительной стадии. Инвестор утверждает, что государство сначала не утвердило земельные права (необходимые для подключения электростанции к национальной энергосистеме) на охраняемые лесные и сельскохозяйственные угодья в Чериковском и Кричевском районах. По мнению инвестора, государство использовало требуемое одобрение прав на земельный участок в качестве рычага давления на «Солар Лэнд» и Cameliaside, чтобы они согласились на более низкие коэффициенты к тарифам на электрическую энергию, полученную из возобновляемых источников (FIT). Повышенные коэффициенты были предусмотрены действующим на тот момент законодательством. В конечном итоге было подписано дополнение к инвестиционному соглашению в октябре 2020 года, продлившее дату завершения до апреля 2022 года и сократившее FIT в обмен на признание прав «Солар Лэнд» на охраняемые лесные угодья.

В июне 2022 года власти отозвали решение об отнесении электростанции к специализированным объектам энергетики, а прокуратура в декабре 2022 года обратилась в Экономический суд Могилевской области с иском о признании недействительными прав «Солар Лэнд» на соответствующие объекты недвижимости. По словам инвестора, в апреле 2023 года тот же суд наложил арест на электростанцию в качестве обеспечения дополнительного иска прокурора. Прокуратура добилась возврата средств, которые «Могилевэнерго» потратило на покупку электроэнергии у «Солар Лэнд». В мае 2023 года суд признал сделку ничтожной и обязал частную компанию вернуть около 15,8 млн рублей.

Но и это еще не все. В июне 2022 года в Беларуси вступил в силу новый закон «О регулировании отношений в сфере использования возобновляемых источников энергии», который существенно сократил размер FIT и приостановил действие обязательства государства покупать всю энергию, произведенную проектами по возобновляемым источникам энергии.

Британский бизнесмен утверждает, что эти действия оказали разрушительное воздействие на Чериковский проект, лишив его финансовой жизнеспособности. Электростанция остается отключенной от электросети, а «Солар Лэнд» не имеет доступа к электростанции, поэтому она не может работать.

В декабре 2022 года бывший китайский партнер «Солар Лэнд» PowerChina Guizhou Engineering инициировал арбитражное разбирательство против белорусской компании, требуя возврата 131,4 млн долларов США за оборудование, поставленное «Солар Лэнд» для разработки солнечной электростанции.

15 июня 2023 года «Солар Лэнд» подала заявление о банкротстве в Экономический суд Минска, говорится в уведомлении. Суд направил извещение о назначении судебного заседания 19 июня.

Отметим, «Солар Лэнд» входит в список активов, в которых их иностранным собственникам запрещено отчуждать свои доли без согласования с белорусским правительством.

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